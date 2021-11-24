В Германии сформирована правящая коалиция. Названо имя нового канцлера

"Светофорная" коалиция (название связано с партийными цветами ее участников — Ред.) создана", — заявил кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ Олаф Шольц).

Консультации проводились с 21 октября сначала в 22 рабочих группах. А затем между партийными делегациями на высшем уровне.

Согласно 177-страничному соглашению — три партии хотят ускорить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также c 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль", при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов. Отойти от нее временно пришлось из-за пандемии.

"Добиться большего прогресса"

В ближайшие 10 дней всем трем партиям еще формально предстоит проголосовать в поддержку документа. Утверждение коалиции завершает 16 лет правления консерваторов во главе с Ангелой Меркель и, как отмечают наблюдатели, фактически знаменует собой новую эру в отношениях Германии с Европой и миром.

"Мы хотим, чтобы нам хватило смелости добиться большего прогресса. Мы будем активно инвестировать в Германию, чтобы она оставалась на передовых позициях", — заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине. "Нас объединяет желание сделать эту страну лучше", — добавил он, говоря о своих партнерах по коалиции — "зеленых" и свободных демократах.

Итоги выборов в бундестаг ФРГ

В Германии 26 сентября прошли очередные парламентские выборы. С небольшим перевесом их выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7 процента голосов. Ближайший соперник СДПГ — блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" — 10,3 процента.

Левую партию поддержали 4,9 процента избирателей, таким образом она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпциге.