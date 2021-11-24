Министр обороны Польши объяснил, в чем состоит задача эстонских военных на польско-белорусской границе

"Задача эстонских солдат — строить и ремонтировать временное заграждение на польско-белорусской границе, а также обслуживать коммуникации. Благодарим за вашу поддержку", — написал Блащак в Twitter.

Rozpoczął się rekonesans wojsk inżynieryjnych z Estonii. Zadaniem żołnierzy 🇪🇪 będzie budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia oraz utrzymanie i udrożnienie połączeń drogowych przy granicy polsko-białoruskiej. Dziękujemy za wsparcie! pic.twitter.com/s9EYTX6Eyv — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2021

На границе постоянно фиксируются попытки незаконно перейти границу. К примеру, в понедельник их было 174.

В минувшую пятницу министр обороны Эстонии Калле Лаанет сказал, что Польша обратилась к Эстонии с просьбой о практической помощи в дополнение к политической поддержке.

В связи с этим Эстония отправляет к польской границе около сотни военнослужащих из активного состава, а также резервистов.

По словам Лаанета, Польша проинформировала Эстонию, какая помощь и в каких областях ей нужна.

По словам Лаанета, основная задача Сил обороны на польско-белорусской границе — это оказание поддержки. ”Они, безусловно, не будут на передовой”, — заверил министр.