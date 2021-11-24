Новости Эстонии
24.11.2021, 15:35

Министр обороны Польши объяснил, в чем состоит задача эстонских военных на польско-белорусской границе

 (2)
Foto: Twitter/Mariusz Blaszczak
Польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что эстонские военные приступили к несению службы на польско-белорусской границе. Подразделение инженерных войск среди прочего будет следить за временным заграждением на границе.

"Задача эстонских солдат — строить и ремонтировать временное заграждение на польско-белорусской границе, а также обслуживать коммуникации. Благодарим за вашу поддержку", — написал Блащак в Twitter.

На границе постоянно фиксируются попытки незаконно перейти границу. К примеру, в понедельник их было 174.

В минувшую пятницу министр обороны Эстонии Калле Лаанет сказал, что Польша обратилась к Эстонии с просьбой о практической помощи в дополнение к политической поддержке.

В связи с этим Эстония отправляет к польской границе около сотни военнослужащих из активного состава, а также резервистов.

По словам Лаанета, Польша проинформировала Эстонию, какая помощь и в каких областях ей нужна.

По словам Лаанета, основная задача Сил обороны на польско-белорусской границе — это оказание поддержки. ”Они, безусловно, не будут на передовой”, — заверил министр.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)