В Эстонии растут продажи новых автомобилей: за 10 месяцев реализовано больше, чем за весь 2020 год

С января по октябрь 2021 года уровень продаж новых автомобилей в Европе держится почти на том же уровне, как и в прошлом году целиком. За 10 месяцев этого года в Европе было продано 8 млн 191 тысяча авто. В прошлом году за тот же период — чуть более 8 миллионов. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей.

Эстония, Хорватия и Греция — рекордсмены

В пятерку лидеров по продажам новых автомобилей в Европе из Прибалтики попала только Эстония. Если в 2020 году за 10 месяцев в нашей стране было реализовано 15,7 тысячи автомобилей, то в этом уже 19,8 тыс.

В целом пятёрка рекордсменов по росту продаж выглядит так:

+31,9% — Греция +27,6% — Хорватия +25,9% — Эстония +19,1% — Ирландия +12,9% — Польша

Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец (компания владеет онлайн-площадкой по продаже автомобилей AUTO.RIA.com, которая входит в ТОП-6 в мире), Эстония уже превзошла прошлогодние показатели.

"В 2020 году в Эстонии было реализовано 19,2 тысячи новых автомобилей. А за 10 месяцев этого года — уже почти 20 тысяч,— говорит Артем Уманец из RIA.com.Marketplaces. — Если за прошлый год падение продаж составило 29%, то сейчас мы видим рост почти 26%. Это говорит о том, что рынок выходит на доковидные позиции и быстро наращивает обороты. Хотя стоит отметить и то, что с новой волной ковида продажи в октябре упали чуть ли не во всех странах".

Что в других странах Прибалтики? И где падают продажи?

Латвия и Литва не могут похвастаться такими невероятными результатами роста продаж новых автомобилей, как Эстония.

Например, в Латвии за 10 месяцев количество реализованных авто составило +8,4%, по сравнению с тем же периодом в 2020 году. А вот в Литве ситуация плачевная. Из всех стран Европы тут самое больше падение продаж -12,2%.

Наибольшее падение продаж зафиксировано в таких странах:

-12,2% — Литва -9,1% — Бельгия -7,1% — Нидерланды -5,2% — Германия -2,9% — Дания