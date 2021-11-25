В Эстонии растут продажи новых автомобилей: за 10 месяцев реализовано больше, чем за весь 2020 год(5)
С января по октябрь 2021 года уровень продаж новых автомобилей в Европе держится почти на том же уровне, как и в прошлом году целиком. За 10 месяцев этого года в Европе было продано 8 млн 191 тысяча авто. В прошлом году за тот же период — чуть более 8 миллионов. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей.
Эстония, Хорватия и Греция — рекордсмены
В пятерку лидеров по продажам новых автомобилей в Европе из Прибалтики попала только Эстония. Если в 2020 году за 10 месяцев в нашей стране было реализовано 15,7 тысячи автомобилей, то в этом уже 19,8 тыс.
В целом пятёрка рекордсменов по росту продаж выглядит так:
- +31,9% — Греция
- +27,6% — Хорватия
- +25,9% — Эстония
- +19,1% — Ирландия
- +12,9% — Польша
Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец (компания владеет онлайн-площадкой по продаже автомобилей AUTO.RIA.com, которая входит в ТОП-6 в мире), Эстония уже превзошла прошлогодние показатели.
"В 2020 году в Эстонии было реализовано 19,2 тысячи новых автомобилей. А за 10 месяцев этого года — уже почти 20 тысяч,— говорит Артем Уманец из RIA.com.Marketplaces. — Если за прошлый год падение продаж составило 29%, то сейчас мы видим рост почти 26%. Это говорит о том, что рынок выходит на доковидные позиции и быстро наращивает обороты. Хотя стоит отметить и то, что с новой волной ковида продажи в октябре упали чуть ли не во всех странах".
Что в других странах Прибалтики? И где падают продажи?
Латвия и Литва не могут похвастаться такими невероятными результатами роста продаж новых автомобилей, как Эстония.
Например, в Латвии за 10 месяцев количество реализованных авто составило +8,4%, по сравнению с тем же периодом в 2020 году. А вот в Литве ситуация плачевная. Из всех стран Европы тут самое больше падение продаж -12,2%.
Наибольшее падение продаж зафиксировано в таких странах:
- -12,2% — Литва
- -9,1% — Бельгия
- -7,1% — Нидерланды
- -5,2% — Германия
- -2,9% — Дания
"В Латвии неплохие показатели продаж за эти десять месяцев — 12,5 тысячи автомобилей. Это на тысячу больше, чем за тот же период в прошлом году. Но скорее всего Латвия закончит год с показателями, которые будут похожи на прошлогодние — около 15 тысяч реализованных новых автомобилей,— говорит Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces. — Что касается Литвы, то тут мы видим самое большое падение продаж из всех стран Европы. Если в прошлом году за 10 месяцев было продано 31,6 тысяч автомобилей, то в этом году — 27,8 тысяч. Но не стоит забывать о рынке б/у автомобилей в Литве. Он до сих пор востребован жителями Украины и других стран".
По словам Артема, новая волна коронавируса и дефицит автомобилей повлияли на продажи во всех странах Европы.
"Если сравнить октябрь в 2021 и в 2020, то мы можем констатировать значительное падение продаж в этом году. Например, в Литве продажи упали на 54,8%, в Австрии на 39%, в Германии на 34,9%. И такая ситуация почти во всех странах. Причина тому — новая волна распространения COVІD-19 и дефицит автомобилей. Иногда автопроизводители просто затягивают поставки новых машин дилерам. Будем надеяться, что следующий год станет прорывом и все страны смогут вернуться хотя бы к показателям 2019 года, что уже сделала Эстония".