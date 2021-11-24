На голосование по народному бюджету Таллинна будут вынесены 132 идеи(1)
Наибольшее число предложений поступит на голосование в районе Кесклинн — 26 идей. В Хааберсти на голосование будет вынесено 20 идей, в Ласнамяэ — 15, в Кристийне, Мустамяэ и Нымме — по 14, в Пирита — 18 и в Пыхья-Таллинне — 11 идей. Ознакомиться с идеями можно на сайте. К моменту начала голосования описание идей будет доступно и на русском языке.
”Подавая идеи для народного бюджета и поддерживая предложения, которые пришлись по душе, горожане могут сообщать о том, какой они представляют жилую среду и что для этого нужно предпринять, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Таким образом мы получаем ценные предложения относительно того, в каких преобразованиях нуждается городское пространство. Это также позволяет лучше замечать проблемы и находить им решения”.
Голосование начнется в понедельник, 29 ноября, в электронной среде обслуживания города Таллинна по адресу taotlen.tallinn.ee. Необходимо пройти аутентификацию с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, рекомендуется отдать предпочтение электронному голосованию, однако проголосовать можно и с помощью бумажного бюллетеня — в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7) и в районных управах.
Каждый житель Таллинна в возрасте старше 14 лет имеет два голоса, которые можно отдать за идеи, представленные в районе по месту жительства. Правом голоса обладают лица, местом жительства которых на основании данных регистра народонаселения является город Таллинн.
Проект, который получит максимальное количество голосов в каждом районе, будет реализован в следующем году из средств городского бюджета 2022 года. Таким образом, с помощью народного бюджета в каждом районе города ежегодно будет осуществляться по меньшей мере один проект, предложенный жителями района и заручившийся их поддержкой.
Для реализации проектов в рамках народного бюджета Таллинна 2022 года предварительно запланирован 1 млн евро. Точную сумму утвердит Городское собрание при принятии бюджета 2022 года. Три четверти суммы будет распределено среди районов поровну, одна четвертая — в зависимости от числа жителей района по состоянию на 1 июля текущего года.
Прошедшие на голосование идеи были отобраны из числа 389 предложений, поступивших в ходе сбора идей для народного бюджета. Треть прошедших на голосование идей касается городской среды, одна пятая — детей и молодежи, и еще одна пятая — улучшения спортивной инфраструктуры. Реализуемость поданных идей оценивала экспертная комиссия. Отсеивались предложения, которые планируется осуществить за счет иного источника финансирования, а также идеи, которые невозможно реализовать в 2022 году или в рамках финансовых возможностей народного бюджета. Также отбор не прошли идеи, которые не отвечают общим целям развития Таллинна и не являются объектами инвестирования.
Таллинн впервые запустил проект народного бюджета в прошлом году. В ходе сбора идей для народного бюджета 2021 года поступило 420 предложений, из них на голосование были вынесены 99. По итогам народного бюджета 2021 года было принято решение реализовать девять идей.