На голосование по народному бюджету Таллинна будут вынесены 132 идеи

Наибольшее число предложений поступит на голосование в районе Кесклинн — 26 идей. В Хааберсти на голосование будет вынесено 20 идей, в Ласнамяэ — 15, в Кристийне, Мустамяэ и Нымме — по 14, в Пирита — 18 и в Пыхья-Таллинне — 11 идей. Ознакомиться с идеями можно на сайте. К моменту начала голосования описание идей будет доступно и на русском языке.

”Подавая идеи для народного бюджета и поддерживая предложения, которые пришлись по душе, горожане могут сообщать о том, какой они представляют жилую среду и что для этого нужно предпринять, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Таким образом мы получаем ценные предложения относительно того, в каких преобразованиях нуждается городское пространство. Это также позволяет лучше замечать проблемы и находить им решения”.

Голосование начнется в понедельник, 29 ноября, в электронной среде обслуживания города Таллинна по адресу taotlen.tallinn.ee. Необходимо пройти аутентификацию с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, рекомендуется отдать предпочтение электронному голосованию, однако проголосовать можно и с помощью бумажного бюллетеня — в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7) и в районных управах.

Каждый житель Таллинна в возрасте старше 14 лет имеет два голоса, которые можно отдать за идеи, представленные в районе по месту жительства. Правом голоса обладают лица, местом жительства которых на основании данных регистра народонаселения является город Таллинн.

Проект, который получит максимальное количество голосов в каждом районе, будет реализован в следующем году из средств городского бюджета 2022 года. Таким образом, с помощью народного бюджета в каждом районе города ежегодно будет осуществляться по меньшей мере один проект, предложенный жителями района и заручившийся их поддержкой.