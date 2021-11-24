24.11.2021, 14:36
ГРАФИК | Эстония больше не лидирует в мире по заболеваемости COVID-19 и занимает 15-е место среди стран ЕС
Rüdiger Wölk via www.imago-images.de, imago images/Rüdiger Wölk
Согласно данным New York Times, эпицентр заболеваемости коронавирусом сместился с Эстонии в Центральную Европу.
Хотя среди стран Евросоюза Эстония занимает только 15 место, но это не настолько хороший результат, как может показаться, ведь среди всех стран мира Эстония занимает достаточно высокое 23 место.
Среди первых 26 стран в топе заболеваемости насчитывается целых 18 стран Евросоюза. Первую четверку анти-топа образуют Словакия, Чехия, Австрия и Словения. В первой десятке также есть Венгрия и Хорватия.