Родственные вирусы, разные ситуации: почему пандемию Covid-19 не победить без вакцин?

07.03.2021 Lääne-Tallinna keskhaigla külastus Foto: Henri-Kristian Kirsip

Вирус SARS-CoV-1 (SARS) – родственник SARS-CoV-2, из-за которого разразилась пандемия Covid-19. Впервые SARS появился почти 20 лет назад, он был более опасным и заразным, чем новый вирус. Тем не менее, до пандемии тогда дело не дошло – его распространение удалось ограничить даже без вакцинации. Надежды на то, что Covid-19 исчезнет так же быстро, оказались напрасными. Самый быстрый и этичный способ положить конец этой пандемии – массовая вакцинация. Почему? Об этом рассказывают ученые Латвийского центра биомедицинских исследований (BMC) Элина Черноока и Никита Зрелов.