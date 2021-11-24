Omniva призывает: быстро забрав посылку, вы сделаете маленькое доброе дело!

По словам руководителя Omniva Eesti Кристи Унт, с э-понедельника официально стартовал высокий сезон покупок в интернете, который продлится до конца года.

”В обороте уже огромные объемы посылок, а ведь до наступления Рождества нас еще ждут Черная пятница и Киберпонедельник. Omniva уже сейчас заполняет популярные посылочные автоматы по несколько раз в день, в каждый день недели, чтобы в итоге мы смогли доставить нашим клиентам как можно больше посылок. Мы призываем людей сделать небольшое доброе дело и по возможности быстрее забрать свою посылку. Таким образом, каждый сможет способствовать тому, чтобы и другие клиенты получили свои заказанные товары, ведь многие посылки — это наверняка уже чьи‑то рождественские подарки”, — сказала Унт.

Новые посылки направляются в посылочный автомат и покидают его по несколько раз в день, поэтому сейчас особенно важно, чтобы люди по возможности приходили за посылками в тот же день. Как показывает статистика Omniva, в среднем 25% посылок в Эстонии забирается в течение первых четырех часов после того, как посылка была помещена в посылочный автомат, 68% посылок забираются в течение первого дня, а 18% посылок забирают на следующий день.

”За каждый день, пока одна посылка дожидается получателя в автомате, мы могли бы доставить две новых посылки следующим клиентам”, — добавила Унт.

У Omniva в Эстонии насчитывается более 250 посылочных автоматов, а в декабре сеть посылочных автоматов расширится в одиннадцати уездах. Посылочные автоматы Omniva доступны независимо от времени суток и дня недели, они находятся на открытом воздухе, где меньше людей и риск заражения ниже. Сенсорные экраны посылочных автоматов регулярно очищаются, к тому же автоматом можно пользоваться, не прикасаясь к поверхностям общего пользования: экраном посылочного автомата Omniva можно пользоваться в перчатках, и во всех посылочных автоматах имеется функция бесконтактного платежа.