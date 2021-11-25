Более половины компаний в странах Балтии не могут найти достаточное количество новых сотрудников

60% опрошенных эстонских МСП заявили, что поиск новых сотрудников — одна из основных проблем в этом году. На эту же проблему пожаловались 55% латвийских и 53% литовских компаний. Около 45% МСП Эстонии, 42% МСП Латвии и 35% МСП Литвы назвали отсутствие специалистов с нужным опытом и навыками основной проблемой.

Балтийские МСП также отметили, что вакансии часто находятся вне сферы интересов потенциальных кандидатов. Эту проблему отметили 15% МСП в Эстонии, 13% в Латвии и 18% в Литве.

"Сотрудники являются основой любого бизнеса, поэтому ощущаемая нехватка талантов на рынке является серьёзной проблемой для компаний. Эта тенденция усилилась, видимо из-за удалённой работы. Во-первых, работа из дома, похоже, устранила географические границы — работники осознали, что им больше не нужно переезжать, чтобы работать в компании в другом городе или стране. Во-вторых, дистанционная работа затрудняет работодателям возможность подчёркивать другие, нефинансовые преимущества работы в конкретной компании, такие как культура труда. С другой стороны, во время экономического бума вакансий гораздо больше, чем потенциальных талантов, что создаёт определённый дефицит, который может сохраняться в течение некоторого времени", — говорит глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко.

Около 70% компаний в странах Балтии сообщили, что в этом году их сотрудники работали дистанционно неполный или полный рабочий день. В Литве около 20% работников продолжали работать в офисе, в то время как в Эстонии и Латвии этот показатель составлял около 25%.

В ходе опроса также задавались вопросы об уровне иммунизации и вакцинации на предприятиях. Литовцы лидируют в этой области: 45% компаний сообщили, что более 90% их сотрудников вакцинированы. В Латвии о таком же уровне вакцинации сообщили 19% компаний, а в Эстонии — 28%.

Примерно пятая часть литовских, 18% латвийских и 16% эстонских компаний планируют принять дополнительные меры, чтобы побудить своих сотрудников к вакцинации.

Большинство опрошенных компаний (70%) планируют мотивировать своих сотрудников следовать примеру своих руководителей, используя внутреннюю коммуникацию о вакцинации COVID-19. 12% компаний намерены предложить финансовые стимулы, а 10% предоставят дополнительные дни отпуска вакцинированным работникам.