24.11.2021, 12:10
В Пыхья-Таллинне можно получить бесплатный юридический совет(1)
Foto: Ilmar Saabas
В четверг, 25 ноября, в Общественном центре Пыхья-Таллинна открыта Правовая аптека, где можно будет получить бесплатный юридический совет.
”Город Таллинн и управа Пыхья-Таллинна продолжают сотрудничество с Союзом юристов Эстонии, чтобы предложить людям бесплатную правовую помощь. В Правовой аптеке частные лица смогут получить совет на разные правовые темы, а консультации будут проходить как на эстонском, так и на русском языках”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Правовая аптека открыта 25 ноября с 10 до 14 часов в большом зале на втором этаже Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13).
Предварительной регистрации не требуется. При входе надо предъявить справку о выздоровлении или вакцинации от COVID-19.