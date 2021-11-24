В Пыхья-Таллинне можно получить бесплатный юридический совет

”Город Таллинн и управа Пыхья-Таллинна продолжают сотрудничество с Союзом юристов Эстонии, чтобы предложить людям бесплатную правовую помощь. В Правовой аптеке частные лица смогут получить совет на разные правовые темы, а консультации будут проходить как на эстонском, так и на русском языках”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.