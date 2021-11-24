ВИДЕО | Кийк: если мы будем придерживаться ограничений, то не потребуется полный локдаун

На пресс-конференции сделают обзор текущей ситуации с COVID-19, состояния вакцинации и обновления COVID-сертификатов Евросоюза.

Мари-Анне Хярма сообщила, что вскоре может восстановиться плановое лечение. Тем не менее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний обещает Европе очень тяжелую зиму.

Она добавила, что большинство летальных исходов среди больных коронавирусом все еще приходится на невакцинированных пациентов.

Танель Кийк сказал, что если четыре недели назад Эстония была во главе топа заболеваемости COVID-19 в мире, то за три недели благодаря общим усилиям эстоноземельцев удалось достичь снижения в 2,5 раза.

Кийк подчеркнул, что если мы будем придерживаться установленных ограничений, то не потребуется вводить полный локдаун.

Калле Киллар отметил, что если ваш ковид-сертификат сделан до 21 октября, то его стоит обязательно обновить. Тем, кто не планирует путешествовать, спешить не стоит. Внутри страны сертификат будет действовать до окончания периода вакцинации.