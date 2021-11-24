В Ласнамяэ первую свечу адвенту зажгут на площади Линдакиви

”По мере приближения праздников мы хотим дать ласнамяэсцам возможность ощутить рождественское настроение и насладиться музыкой на концертах под открытым небом. В течение месяца мы проведем по всему району шесть концертов под открытым небом. Занятие по душе найдут и дети, также будем предлагать гостям пипаркоок и безалкогольный глег”, — сказала заместитель старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Первый рождественский концерт пройдет уже в это воскресенье, 28 ноября, в 15:00 на площади за Центром культуры ”Линдакиви” (Коорти, 22). Детей порадует гномик. Пастор Ласнамяэского прихода Св. Марка Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Кайдо Петерманн расскажет о сути адвента. После этого состоится зажжение свечи адвента на рождественской ели, которая уже с прошлой недели украшает площадь за ”Линдакиви”. На концерте выступят солисты ласнамяэской песенной студии „DeLight”.

Следующий рождественский концерт состоится через неделю, 5 декабря, в 15:00 на семейной детской площадке Катлери, и там выступят воспитанники Таллиннской музыкальной школы им. Г. Отса Мария Калласту и Маттиас Тирмасте.

Управа района Ласнамяэ проводит бесплатное мероприятие совместно с Ласнамяэским приходом Св. Марка Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви.