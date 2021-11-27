Основатель стартапа рассказала, сколько получают начинающие программисты в Эстонии

"После года обучения и двухлетней практики программист может получать 3000 нетто. Например, маркетологу нужно работать в два раза больше и иметь 10-летний стаж, чтобы получать 3000 евро на руки. Хорошие программисты, которые работают пять лет и больше — могут зарабатывать даже 4000-5000 тысяч чистыми. И HR-отдел других фирм постоянно будет переманивать тебя на улучшенные условия", — рассказала о зарплатах программистов в Эстонии основательница стартапа Сандра Роосна.

По ее словам, она сама меньше получает, чем многие ее сотрудники из ИТ-отдела. "В стартапах не принято платить себе хорошую зарплату. Мы фанаты процесса развития и создания фирмы, которую в будущем можно продать", — добавила она.

Сейчас на рынке программисты нужны настолько, что фирмы готовы сами обучать будущих работников. "Это проблема огромных масштабов. Как ты думаешь, почему Wise открывает в Йыхви школу программирования? Они бесплатно обучают всех, кто хочет. Если тебе подойдет работа за компьютером, то этой возможностью нужно пользоваться. Это крайне востребованная специальность", — напомнила Роосна.