Средняя зарплата в известной эстонской ИТ-компании превысила 10 000 евро

”Рост средней зарплаты связан с необходимостью сохранить [нашу] конкурентоспособность как работодателя, — пояснил руководитель фирмы изданию ITuudised.ee. — Мы продолжим инвестировать в нашу команду и связанный с этим рост”.

Руководитель по персоналу находящейся на шестом месте в TOP100 Breakwater Technology OÜ Кристина Сисин также сообщила, что поскольку их компания международная, то приходится платить конкурентоспособную для глобального ранка зарплату.

Также тема зарплат в ИТ-секторе затронута в нашем сегодняшнем интервью с основателем Translatewise.