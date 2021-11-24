Экономика
24.11.2021, 10:52

Средняя зарплата в известной эстонской ИТ-компании превысила 10 000 евро

 (4)
Foto: Argo Ingver
В одной из быстро развивающихся эстонских ИТ-фирм в третьем квартале этого года средняя зарплата превысила 10 000 евро.

”Рост средней зарплаты связан с необходимостью сохранить [нашу] конкурентоспособность как работодателя, — пояснил руководитель фирмы изданию ITuudised.ee. — Мы продолжим инвестировать в нашу команду и связанный с этим рост”.

Руководитель по персоналу находящейся на шестом месте в TOP100 Breakwater Technology OÜ Кристина Сисин также сообщила, что поскольку их компания международная, то приходится платить конкурентоспособную для глобального ранка зарплату.

Также тема зарплат в ИТ-секторе затронута в нашем сегодняшнем интервью с основателем Translatewise.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)