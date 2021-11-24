Скидки на открытие нового магазина Maxima в Ласнамяэ свели покупателей с ума

”Особой популярностью среди предложений в честь открытия магазина в Тондираба пользовались охлажденная радужная форель, масло Eesti Taluvõi от Estover и охлажденный бройлер Talupoja, продажи этих товаров в несколько раз превысили прогнозы”, — сказала директор по продажам MAXIMA Eesti Марге Кикас. ”Также очень хорошо шли продажи мандаринов, помидоров и корма для кошек, поскольку наши клиенты очень ждали этих товаров — их объемы продаж были вдвое выше, чем прогнозировалось”, — добавила директор по продажам MAXIMA Eesti.

Открывшийся в четверг на прошлой неделе в Ласнамяэ магазин XX является седьмым магазином Maxima в Ласнамяэ и 83-м магазином в Эстонии в целом. Еще до открытия магазина Maxima пообещала жителям Эстонии предложения в честь открытия с беспрецедентными ценами, которых в этих краях не видели уже давно.

С 18 по 22 ноября посетители магазина в Тондираба могли наполнить свои покупательские корзины свежим мясом, рыбой, молочными продуктами и выпечкой по очень выгодным ценам. В течение этих пяти дней, например, килограмм мандаринов и помидоров стоил 0,49 евро, охлажденный бройлер Talupoja — 1,15 евро/кг, охлажденная радужная форель — 3,99 евро/кг, масло Estover Taluvõi Eesti — 0,85 евро/пачка, а также две килограммовые пачки зернового кофе Lavazza Crema Aroma и Rossa — 14,99 евро.

Кроме того, посетители магазина в Тондираба могли приобрести продукцию сааремааского свиновода и мясника Frank Kutter и другие открытые продукты мясного прилавка на 25% дешевле, чем обычно. Именно мясо с открытого прилавка оказалось огромным хитом — объемы его продаж в магазине Тондираба за первые пять дней в четыре раза превысили обычный объем продаж магазина XX. Больше, чем обычно, продавалось и кулинарной продукции.