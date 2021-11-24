Касса здоровья: в этом году число больничных бьет рекорды

По словам члена правления Кассы здоровья (бывшая Больничная касса – прим. ред.) Пилле Банхард, в этом году число больничных является самым высоким за все годы, сообщили в среду утренние теленовости ERR.

При этом этой осенью было выдано значительно меньше больничных близкоконтактным, чем это было весной. Если в марте были дни, когда на больничном одновременно находилось более 3000 близкоконтактных людей, то осенью больничный оформили не более тысячи. Причиной такого изменения стала вакцинация – вакцинированному человеку не нужно было соблюдать самоизоляцию в случае тесного контакта. Сейчас это требование восстановили.