24.11.2021, 07:20
Юри Ратас находится с визитом во Франции
Foto: Rauno Volmar
Спикер Рийгикогу Юри Ратас и спикер парламентa Литвы пребывают с визитом в Париже, где они отметят столетие с заключения дипломатических отношений и тридцатилетие восстановления независимости Балтийских государств. Участники визита обсудят союзнические отношения, а также актуальные вопросы в сфере внешней политики и политики безопасности.
Сегодня утром спикер Рийгикогу Юри Ратас и спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен посетят французский Сенат.
В ходе встречи в Национальном собрании Франции во второй половине дня участники обсудят стоящие перед Европейским союзом вызовы и приоритеты, связанные с председательством Франции в Совете Европейского союза. Также стороны обсудят сотрудничество в сфере безопасности в НАТО, обеспечение безопасности Балтийских стран и операции по борьбе с терроризмом.
Помимо этого, планируется обсудить вопросы, связанные с Россией и Беларусью, восточное партнерство, а также стратегии, связанные с Китаем и регионом Индийского и Тихого океанов.