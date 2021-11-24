Юри Ратас находится с визитом во Франции

В ходе встречи в Национальном собрании Франции во второй половине дня участники обсудят стоящие перед Европейским союзом вызовы и приоритеты, связанные с председательством Франции в Совете Европейского союза. Также стороны обсудят сотрудничество в сфере безопасности в НАТО, обеспечение безопасности Балтийских стран и операции по борьбе с терроризмом.