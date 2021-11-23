В госбюджете-2022 будет предусмотрена компенсация налогов с зарплат моряков

"Будет продолжена схема, которая была введена в кризис — компенсация налогов с зарплат моряков и продолжение снижения платы за использование морских путей. Если говорить про поправку, которая касается налогов на зарплату экипажа, то она предназначена для того, чтобы фирмы не увольняли людей массово", — рассказал Коробейник (Центристская партия).