23.11.2021, 22:03
В госбюджете-2022 будет предусмотрена компенсация налогов с зарплат моряков
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Перед последним, третьим, чтением в проект госбюджета на 2022 год было подано около 50 поправок, из которых в финальную часть законопроекта попали лишь единицы, и то от коалиционных партий.
Из 46 предложенных поправок в третью редакцию госбюджета прошли лишь две. Одна — техническая. Вторая — кризисные меры для судоходства, пишет rus.err.
"Будет продолжена схема, которая была введена в кризис — компенсация налогов с зарплат моряков и продолжение снижения платы за использование морских путей. Если говорить про поправку, которая касается налогов на зарплату экипажа, то она предназначена для того, чтобы фирмы не увольняли людей массово", — рассказал Коробейник (Центристская партия).
Расходы бюджета следующего года составят 13 млрд 640 млн, доходы — 13 млрд 130 млн.
Третье чтение законопроекта о бюджете 2022 года состоится 8 декабря.