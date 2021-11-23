На посту мэра Силламяэ остался Тынис Калберг

За кандидатуру Тыниса Калберга проголосовало 17 депутатов.

Тынис Калберг был на должности мэра Силламяэ последние 8 лет. На прошедших муниципальных выборах он набрал 232 голоса, что является третьим результатом в городе.

На этом же заседании горсобрания были проведены повторные выборы заместителей председателя горсобрания.

На прошедших неделю назад выборах заместителей председателя горсобрания был допущен ряд процедурных ошибок, и депутаты горсобрания признали это решение недействительным.

В результате новых выборов заместителями председателя горсобрания были избраны Елена Коршунова и Араик Карапетян.

На октябрьских выборах местных самоуправлений в Силламяэ уверенную победу одержала Центристская партия, которая получила в горсобрании 17 мандатов из 21.