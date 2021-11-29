МНЕНИЕ │ "Что бы я сказала красивому мужчине, если бы встретила его без маски в общественном транспорте"

В прошлом году моей подруге перед рождением первенца пришлось носить маску в больнице не снимая, в том числе во время родов, но я отлично понимаю, почему вам так сложно надеть маску, заказывая кофе у бариста, которому ежедневно примерно триста человек брызгают в лицо своими заказами. На днях и мне пришлось повторить "двойной латте", потому что из-за маски меня было плохо слышно, и это уже чересчур! А потом ситуация вообще вышла из-под контроля: на внутренней стороне моей маски осталось небольшое пятно от помады. Мне пришлось нанести ее заново, можете себе представить? Ужасно! Бесчеловечно! Пора положить этому конец!