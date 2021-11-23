В Латвии вводится обязательное регулярное тестирование на рабочем месте

Причем тестироваться должны как невакцинированные, так и вакцинированные сотрудники. Требование относится к работникам, которые контактируют с другими сотрудниками, получателями услуг или посетителями. Такое решение принял сегодня Кабинет министров Латвии.

В аннотации к распоряжению правительства говорится: несмотря на то, что количество случаев заболевания Covid-19 в Латвии сейчас сокращается, а также постепенно уменьшается число пациентов с Covid-19, риски все еще высоки. Это связано с очень быстрым распространением Covid-19 в Европе, а также с ожидаемым увеличением мобильности людей в предрождественский период и во время празднования Рождества и Нового года.