В Латвии вводится обязательное регулярное тестирование на рабочем месте
Причем тестироваться должны как невакцинированные, так и вакцинированные сотрудники. Требование относится к работникам, которые контактируют с другими сотрудниками, получателями услуг или посетителями. Такое решение принял сегодня Кабинет министров Латвии.
В аннотации к распоряжению правительства говорится: несмотря на то, что количество случаев заболевания Covid-19 в Латвии сейчас сокращается, а также постепенно уменьшается число пациентов с Covid-19, риски все еще высоки. Это связано с очень быстрым распространением Covid-19 в Европе, а также с ожидаемым увеличением мобильности людей в предрождественский период и во время празднования Рождества и Нового года.
Поэтому, чтобы минимизировать риски повторной вспышки Covid-19 с серьезными последствиями для сектора здравоохранения, принято решение производить тестирование на всех рабочих местах. При этом если рабочие обязанности выполняются удаленно или в среде, полностью закрытой от других сотрудников, получателей услуг или посетителей регулярное скрининговое тестирование может не проводиться.