ФОТО | В Нарве завершены работы по укреплению границы с Россией

По словам руководителя бюро погранохраны Идаской префектуры Урмаса Эльми, такая крупная совместная операция осуществлялась впервые. Опыт координирования и проведения этой операции поможет улучшить сотрудничество в дальнейшем.

”Мы очень довольны сотрудничеством. Было видно, что резервисты, союзники и все вспомогательные части постарались. Основываясь на этом опыте, мы сможем в будущем провести подобную операцию еще быстрее и лучше”, — сказал Эльми, добавив, что отрезок восточной границы Эстонии в сухом русле реки Нарва теперь защищен лучше.

По словам капитана запаса Сил обороны Кармо Саара, сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны по укреплению отрезка границы в Нарве прошло гладко, и резервисты выполнили работу с большой отдачей.

”В первый день нам удалось сделать даже больше, чем мы планировали. Настроение солдат было отличным, и с каждым часом граница заметно укреплялась. Нашему подразделению удалось сделать что-то важное для Эстонии — это повысило мотивацию наших людей. Работа, которую мы проделали, поможет предотвратить незаконное пересечение границы и повысит безопасность нашей родины”, — рассказал Саар о важности проделанной работы.

Работы по укреплению восточной границы в Нарве начались в субботу утром и завершились сегодня около полудня. В совместной операции приняли участие более 80 человек. Работы на юго-восточной границе продлятся до завтрашнего дня.