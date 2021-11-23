23.11.2021, 17:43
Мэр Маарду сохранил свой пост(2)
Foto: Tiit Blaat
Во вторник, 23 ноября, состоялось второе заседание нового состава Маардуского городского собрания, на котором мэром города был переизбран Владимир Архипов, передает rus.err.
Архипов руководит городом с 2016 года.
На первом заседании председателем горсобрания был избран Айлар Лира, его заместителем — Павел Куузик.
На состоявшихся 17 октября муниципальных выборах победу в Маарду одержала Центристская партия, получившая в местном городском собрании 16 мест из 21. Избирательные союзы "Наш Маарду" и "Голос Маарду" получили по два мандата. Еще одно место досталось Социал-демократической партии.