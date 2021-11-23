Столичные муниципальные школы вернутся со следующей недели к контактному обучению
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в ходе встречи с руководством столичных учебных заведений была проанализирована ситуация в школах и обсуждалась дальнейшая организация учебного процесса.
”После окончания осенних каникул мы двухнедельными циклами применяли профилактические меры, направленные на сдерживание числа очагов заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции в столичных школах. Поначалу мы применили единый подход, согласно которому все ученики 4-8 классов были отправлены на дистанционное обучение. Далее было введено частичное онлайн-обучение, и школы могли на основании сложившейся ситуации самостоятельно решать, какие классы перевести на дистанционное обучение, — сказал Кылварт. — В настоящий момент показатели заболеваемости в столичных школах улучшились, число очагов заражения в школах сократилось. Это показывает, что принятые ранее меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции были оправданы. В ходе дискуссии и на основании полученной от руководителей школ обратной связи мы приняли решение, что со следующей недели общеобразовательные школы столицы смогут перейти на контактную форму обучения, однако каждая школа будет принимать решение о том, как обеспечить рассредоточение и организовать учебный процесс в случае наличия заболевших”.
Если по состоянию на конец октября, согласно данным Департамента здоровья, в школах было зафиксировано 48 очагов заболевания, то на 2 ноября их насчитывалось 53, 8 ноября — 61, 16 ноября — 52 и по состоянию на вчерашний день, 22 ноября, в школах наблюдалось 42 очага (594 случаев инфицирования, из них 496 — ученики, 98 — персонал школы). Если ранее в школьных очагах заболеваемости были в основном ученики 1-4 и 5-9 классов, то теперь наблюдается прирост числа заболевших главным образом в возрастной группе с 1 по 4 класс.
Среди 79 единиц местных самоуправлений по показателю заболеваемости Таллинн занимает 61 место (286 заболевших на 100 000 населения за 7 дней). Средний по Эстонии показатель — 380.