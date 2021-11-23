Столичные муниципальные школы вернутся со следующей недели к контактному обучению

”После окончания осенних каникул мы двухнедельными циклами применяли профилактические меры, направленные на сдерживание числа очагов заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции в столичных школах. Поначалу мы применили единый подход, согласно которому все ученики 4-8 классов были отправлены на дистанционное обучение. Далее было введено частичное онлайн-обучение, и школы могли на основании сложившейся ситуации самостоятельно решать, какие классы перевести на дистанционное обучение, — сказал Кылварт. — В настоящий момент показатели заболеваемости в столичных школах улучшились, число очагов заражения в школах сократилось. Это показывает, что принятые ранее меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции были оправданы. В ходе дискуссии и на основании полученной от руководителей школ обратной связи мы приняли решение, что со следующей недели общеобразовательные школы столицы смогут перейти на контактную форму обучения, однако каждая школа будет принимать решение о том, как обеспечить рассредоточение и организовать учебный процесс в случае наличия заболевших”.