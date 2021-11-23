Советы эстонского эксперта: как в ”чёрную пятницу" использовать кредитную карточку по максимуму?

Оплата покупок с помощью кредитной карточки не означает, что Вам придётся сразу же выплачивать проценты за использованную сумму. Беспроцентный период использования кредитного лимита составляет от 30 до 40 дней, в зависимости от кредитной карточки. Поэтому важно правильно выбрать карточку и кредитный лимит, чтобы Вы были уверены, что сможете вернуть использованную сумму в конце беспроцентного периода, иначе можно ожидать дополнительных расходов.

Регулярно проверяя выписку по кредитной карточке, Вы сможете получить более полное представление о своих расходах, и избежать перерасхода средств. Это поможет, если перед совершением покупки Вы тщательно продумаете, насколько Вам необходим товар или услуга в Вашей корзине, и какую ценность он добавляет. Думайте в ключе "зелёного поворота" и потребляйте с умом! Кроме того, не тратьте больше, чем можете вернуть. Вместо этого, будьте умнее, узнайте крайний срок погашения лимита по кредитной карточке и старайтесь придерживаться его, чтобы не платить проценты за потраченную сумму. Возврат средств на кредитную карточку удобно осуществлять через интернет-банк или через банковское приложение.

Как Вы можете использовать это в своих интересах? Руководитель сферы отдела банковских карточек для частных лиц Swedbank Каари Аасранд, делится несколькими простыми, но важными советами о том, как грамотно использовать кредитную карточку.

Для многих кредитная карточка сегодня выступает в качестве второй платёжной карточки, предлагая при разумном использовании целый ряд преимуществ — от специальных скидок до страхования путешествий и покупок.

Таким образом Вы сможете пользоваться скидками и другими преимуществами, которые предоставляются только с кредитной карточкой — даже при покупках, которые Вы всё равно бы совершили. Различные продавцы предлагают скидки и специальные предложения только за покупки с помощью кредитной карточки, и отслеживать такие возможности — отличный способ сэкономить.

Рассматривайте свою кредитную карточку как альтернативную платёжную карточку

Кредитные карточки предназначены не только для очень крупных или неожиданных покупок. Напротив, их можно использовать как повседневное платёжное средство, применяемое тогда, когда это даёт Вам преимущество. Например, когда Вы покупаете товары длительного пользования, на Ваши покупки автоматически распространяется страхование, что даёт Вам душевный покой, если с товаром произойдёт что-то непредвиденное.

Альтернативный инструмент на случай непредвиденных обстоятельств

Например, если во время путешествия Вам неожиданно придётся совершить расходы, которых Вы раньше не предполагали, хорошо иметь в кошельке запасные деньги, которые Вас выручат. Тем не менее, неплохо иметь дополнительный буфер в виде сбережений в дополнение к платёжным карточкам и, если у Вас его ещё нет, начните откладывать несколько евро каждый месяц. Хороший способ сделать это — использовать Накопитель от Swedbank ꟷ каждый раз, когда Вы платите карточкой, сумма округляется до ближайшего евро, а разница переводится на Ваш Накопитель.

Воспользуйтесь преимуществами и скидками для владельцев кредитных карточек

В некоторых ситуациях наличие кредитной карточки может быть очень полезным для Вас. Например, к некоторым кредитным карточкам прилагается страхование путешествий с защитой на случай заболевания COVID-19 для Вас и членов Вашей семьи, путешествующих вместе с Вами. Если же Вы покупаете спортивное снаряжение, смарт-устройства, технику или другие товары длительного пользования с помощью кредитной карточки, то на каждую вещь автоматически распространяется страхование покупок. А будучи держателем кредитной карточки Mastercard Platinum, Вы можете с удобством проходить контроль в аэропорту, используя Mastercard® Airport Security Fast Track. Это — отличный способ избежать очередей и быстрее добраться до своего рейса.