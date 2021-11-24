24.11.2021, 13:51
ФОТО И ВИДЕО | "Светил прожектор, ограждений не было". В Таллинне BMW влетел в яму, у водителя — переломы, но компенсации не будет
В сентябре жительница Таллинна на внедорожнике BMW влетела в яму на участке дороги, где шли ремонтные работы. В результате аварии машина восстановлению не подлежит, у водителя — травма грудной клетки, сломаны ребра. Пострадавшая признает, что не заметила знак ”кирпича”, но при этом считает, что строители выставили знаки не должным образом. Женщина попыталась получить компенсацию, по совету таллиннских чиновников заказала проведение оценочного акта, но в итоге город отказал в выплате.