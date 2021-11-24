Новости Эстонии
24.11.2021, 13:51

ФОТО И ВИДЕО | "Светил прожектор, ограждений не было". В Таллинне BMW влетел в яму, у водителя — переломы, но компенсации не будет

 
Роман Старапопов
В сентябре жительница Таллинна на внедорожнике BMW влетела в яму на участке дороги, где шли ремонтные работы. В результате аварии машина восстановлению не подлежит, у водителя — травма грудной клетки, сломаны ребра. Пострадавшая признает, что не заметила знак ”кирпича”, но при этом считает, что строители выставили знаки не должным образом. Женщина попыталась получить компенсацию, по совету таллиннских чиновников заказала проведение оценочного акта, но в итоге город отказал в выплате.

За рулем BMW находилась Анастасия Симонова, которая рассказала RusDelfi о деталях происшествия. Поначалу Анастасия сомневалась, стоит ли делиться с прессой этой историей, так как в итоге ее признали виновной, но адвокат считает, что возможность получения частичной компенсации есть. Кроме того, пострадавшую девушку беспокоят еще два момента. Во-первых, на следующий день строители установили вокруг канавы дополнительные ограждения, которых не было там во время аварии. Во-вторых, по мнению пострадавшей, город мог бы сразу отказать в выплате компенсации, а не требовать предварительно оценочный акт автомобиля, который обошелся ей в 200 евро.