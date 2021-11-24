ФОТО И ВИДЕО | "Светил прожектор, ограждений не было". В Таллинне BMW влетел в яму, у водителя — переломы, но компенсации не будет

За рулем BMW находилась Анастасия Симонова, которая рассказала RusDelfi о деталях происшествия. Поначалу Анастасия сомневалась, стоит ли делиться с прессой этой историей, так как в итоге ее признали виновной, но адвокат считает, что возможность получения частичной компенсации есть. Кроме того, пострадавшую девушку беспокоят еще два момента. Во-первых, на следующий день строители установили вокруг канавы дополнительные ограждения, которых не было там во время аварии. Во-вторых, по мнению пострадавшей, город мог бы сразу отказать в выплате компенсации, а не требовать предварительно оценочный акт автомобиля, который обошелся ей в 200 евро.