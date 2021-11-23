Новым директором Пылваской гимназии станет бывший сотрудник Сил обороны Рауль Кадасте

В конкурсе на должность директора участвовали 13 кандидатов. Помимо прочего, кандидаты должны были пройти собеседование по видеосвязи, личностный тест и выполнить групповое задание. По единодушному мнению комиссии, состоящей из восьми человек, у школьной семьи Пылваской гимназии появится достойный преемник предыдущему руководителю.

"Богатый опыт Рауля в области руководства и преподавания, безусловно, обогатит знания наших руководителей государственных школ о принципах лидерства. Другие школы, со своей стороны, смогут поделиться практическими знаниями", — сказал Райво Труммаль, руководитель отдела государственных школ Министерства образования и науки и председатель конкурсной комиссии.

Рауль Кадасте более 20 лет проработал на руководящих должностях в Министерстве обороны и Министерстве юстиции. Он занимался преподаванием и руководством курсами в Академии обороны и Выруской боевой школе Сил обороны. Кадасте получил степень магистра социальных наук в Тартуском университете по специальности "Управление бизнесом и технологиями".

Пылваская гимназия предлагает хорошие возможности для развития учеников и работы учителей. Новый руководитель школы считает важным поддерживать и развивать достигнутый уровень мастерства. "Лучшие результаты обучения рождаются благодаря тому, что учащиеся берут на себя ответственность за свое образование и свое будущее. Важно, чтобы учащимся предоставлялся максимально широкий выбор и возможности, и в то же время на них возлагалась ответственность за собственное образование", — сказал Кадасте.

Ало Сави, нынешний руководитель Пылваской гимназии, назначен руководителем новой Таллиннской Тынисмяэской гимназии. Новый директор Пылваской гимназии вступит в должность 1 декабря.

Пылваская гимназия — это государственная гимназия, открытая в 2016 году. Школа располагается в здании, которое является первым в Эстонии школьным зданием с почти нулевым энергопотреблением.