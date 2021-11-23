"Не в силах врать, клеветать и издеваться". Ряды EKRE покинул очередной политик

"Я не в силах врать, клеветать, унижать, ругаться и издеваться над людьми так, как на взгляд некоторых других однопартийцев кажется правильным", — объяснила Калда в социальных сетях причины выхода. "И тем более я не тот человек, который делает свою карьеру с помощью лакейства", — отметила она.

Более подробно прокомментировать для Delfi свой шаг Калда не пожелала, сказав лишь , что если такое желание возникнет, то свяжется с порталом сама. Согласно данным коммерческого регистра, ее членство в EKRE прекращено со вчерашнего дня.

Как сообщила в Facebook Калда, она продолжит работу в волостном собрании, но в качестве беспартийного и внефракционного депутата. В какую-либо другую партию она вступать не планирует.

Маре Калда вступила в EKRE в 2016 году. Через три года баллотировалась в руководители тартуского отделения партии. Ее соперником был Индрек Сярг, которого потом исключили из партийных рядов. Калда тогда получила 15 голосов, а Сярг — 59.

На выборах Тартуского волостного собрания политик получила 72 голоса, это второй результат EKRE в этой волости.

Напомним, что после протестов против коронавирусных ограничений, которые прошли в октябре на столичной площади Вабадузе, EKRE покинул ряд известных политиков.