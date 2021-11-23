Госконтроль: компенсация за лечение зубов не доходит до людей, которые больше всего в ней нуждаются(5)
Когда четыре года назад была введена компенсация за лечение зубов, правительство посчитало важным побудить людей впервые посетить стоматолога, а также с помощью этой компенсации мотивировать людей проявлять достаточную заботу о здоровье своей полости рта. В этой компенсации больше всего нуждаются люди с низкими доходами, у которых, согласно исследованиям, больше всего проблем со здоровьем полости рта. Люди с самыми низкими доходами, получающие прожиточное пособие, имеют наихудший доступ к стоматологической помощи. Аудит показал, что большинство, то есть в среднем 95% получателей прожиточного пособия, за время получения пособия не посещали стоматолога.
”Компенсацией больничной кассы за лечение зубов чаще пользуются люди с более высокими доходами, лучшим здоровьем полости рта и меньшей потребностью в лечении. Короче говоря, ситуация противоположна тому, что должно быть достигнуто с точки зрения общественного здравоохранения,” — пояснила главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен. ”Наибольшая доля получателей компенсации приходится на тех, чьи доходы являются средними или выше средних по Эстонии”.
Текущие условия получения компенсации не улучшают бедственного положения людей с большей потребностью в лечении. В аудиторском отчете отмечается, что даже компенсация на льготных условиях не улучшает доступ к стоматологической помощи, поскольку защита людей с высокой потребностью в лечении от высоких медицинских расходов остается очень низкой и неизменной. Собственные расходы людей в стоматологии высоки, и по последним данным, почти в три раза выше, чем в здравоохранении в целом. Для человека, который очень нуждается в лечении и вынужден неоднократно посещать врача, самофинансирование в общей сложности составляет 70–85%.
Госконтроль рекомендует Министерству социальных дел и Больничной кассе изменить условия получения компенсации таким образом, чтобы в размере и условиях компенсации учитывались доходы каждого человека и его медицинские расходы. Цель состоит в том, чтобы компенсация доходила прежде всего до людей с низкими доходами. Министерство социальных дел недавно объявило, что со следующего года безработные и получатели прожиточного пособия также смогут пользоваться и компенсацией на льготных условиях. ”Это шаг в правильном направлении, но условия компенсации всё еще нуждаются в более фундаментальной реорганизации”, — сказала главный контролер Инес Метсалу-Нурминен.
Госконтроль считает, что больший упор на профилактику в переченье компенсируемых услуг мог бы помочь предотвращать или выявлять заболевания заблаговременно. Хотя компенсация и покрывает стоматологические услуги первичной необходимости, возмещаемые услуги в настоящее время больше сосредоточены на лечении имеющихся проблем со здоровьем, то есть на устранении последствий. Например, если доля пломбирования и установки временной коронки составляла 24%, а доля диагностики и планирования лечения — 31%, профилактическая очистка зубов от биологического налета составила всего 2%.
После того, как компенсация вступила в силу во второй половине 2017 года, у больничной кассы возникли проблемы с поиском стоматологических учреждений, которые подписали бы с ней договор и где люди могли бы пользоваться компенсацией. Хотя в настоящее время компенсацией можно пользоваться в большинстве местных самоуправлений, доступность компенсации неравномерна, учитывая соотношение количества стоматологов в учреждениях, заключивших договор, к количеству жителей в местном самоуправлении. В двух третях муниципалитетов это соотношение ниже, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Госконтроль отметил, что больничная касса не в полной мере соблюдала инструкцию по изменению предельных цен на медицинские услуги. Больничная касса не собирала информацию о том, сколько ресурсов, необходимых для оказания части услуг, действительно используется. Кроме того, информация, полученная от референтных клиник, не является достаточно репрезентативной для ценообразования, из-за чего прейскурант возмещаемых услуг может быть неактуальным и неадекватным. По мнению Госконтроля, больничная касса должна искать другие способы сбора данных, необходимых для ценообразования стоматологических услуг.
Компенсацией за лечение зубов для взрослых могут воспользоваться все люди в возрасте 19 лет и старше, имеющие государственную медицинскую страховку, в размере 40 евро в год, при этом самофинансирование человека составляет 50%.
Воспользоваться пособием на льготных условиях (до 85 евро в год, самофинансирование 15%) могут беременные женщины, матери детей младше 1 года, люди пенсионного возраста, люди с полной нетрудоспособностью и повышенной потребностью в стоматологической помощи.
Воспользоваться компенсацией можно в медицинском учреждении, заключившем соответствующий договор с больничной кассой. Компенсация носит неденежный характер, т. е. не пациент получает деньги, а они поступают из больничной кассы напрямую к поставщику услуг.