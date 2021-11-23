Госконтроль: компенсация за лечение зубов не доходит до людей, которые больше всего в ней нуждаются

Госконтроль рекомендует Министерству социальных дел и Больничной кассе изменить условия получения компенсации таким образом, чтобы в размере и условиях компенсации учитывались доходы каждого человека и его медицинские расходы. Цель состоит в том, чтобы компенсация доходила прежде всего до людей с низкими доходами. Министерство социальных дел недавно объявило, что со следующего года безработные и получатели прожиточного пособия также смогут пользоваться и компенсацией на льготных условиях. ”Это шаг в правильном направлении, но условия компенсации всё еще нуждаются в более фундаментальной реорганизации”, — сказала главный контролер Инес Метсалу-Нурминен.

Текущие условия получения компенсации не улучшают бедственного положения людей с большей потребностью в лечении. В аудиторском отчете отмечается, что даже компенсация на льготных условиях не улучшает доступ к стоматологической помощи, поскольку защита людей с высокой потребностью в лечении от высоких медицинских расходов остается очень низкой и неизменной. Собственные расходы людей в стоматологии высоки, и по последним данным, почти в три раза выше, чем в здравоохранении в целом. Для человека, который очень нуждается в лечении и вынужден неоднократно посещать врача, самофинансирование в общей сложности составляет 70–85%.

”Компенсацией больничной кассы за лечение зубов чаще пользуются люди с более высокими доходами, лучшим здоровьем полости рта и меньшей потребностью в лечении. Короче говоря, ситуация противоположна тому, что должно быть достигнуто с точки зрения общественного здравоохранения,” — пояснила главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен. ”Наибольшая доля получателей компенсации приходится на тех, чьи доходы являются средними или выше средних по Эстонии”.

Когда четыре года назад была введена компенсация за лечение зубов, правительство посчитало важным побудить людей впервые посетить стоматолога, а также с помощью этой компенсации мотивировать людей проявлять достаточную заботу о здоровье своей полости рта. В этой компенсации больше всего нуждаются люди с низкими доходами, у которых, согласно исследованиям, больше всего проблем со здоровьем полости рта. Люди с самыми низкими доходами, получающие прожиточное пособие, имеют наихудший доступ к стоматологической помощи. Аудит показал, что большинство, то есть в среднем 95% получателей прожиточного пособия, за время получения пособия не посещали стоматолога.

Госконтроль считает, что больший упор на профилактику в переченье компенсируемых услуг мог бы помочь предотвращать или выявлять заболевания заблаговременно. Хотя компенсация и покрывает стоматологические услуги первичной необходимости, возмещаемые услуги в настоящее время больше сосредоточены на лечении имеющихся проблем со здоровьем, то есть на устранении последствий. Например, если доля пломбирования и установки временной коронки составляла 24%, а доля диагностики и планирования лечения — 31%, профилактическая очистка зубов от биологического налета составила всего 2%.

После того, как компенсация вступила в силу во второй половине 2017 года, у больничной кассы возникли проблемы с поиском стоматологических учреждений, которые подписали бы с ней договор и где люди могли бы пользоваться компенсацией. Хотя в настоящее время компенсацией можно пользоваться в большинстве местных самоуправлений, доступность компенсации неравномерна, учитывая соотношение количества стоматологов в учреждениях, заключивших договор, к количеству жителей в местном самоуправлении. В двух третях муниципалитетов это соотношение ниже, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Госконтроль отметил, что больничная касса не в полной мере соблюдала инструкцию по изменению предельных цен на медицинские услуги. Больничная касса не собирала информацию о том, сколько ресурсов, необходимых для оказания части услуг, действительно используется. Кроме того, информация, полученная от референтных клиник, не является достаточно репрезентативной для ценообразования, из-за чего прейскурант возмещаемых услуг может быть неактуальным и неадекватным. По мнению Госконтроля, больничная касса должна искать другие способы сбора данных, необходимых для ценообразования стоматологических услуг.

Компенсацией за лечение зубов для взрослых могут воспользоваться все люди в возрасте 19 лет и старше, имеющие государственную медицинскую страховку, в размере 40 евро в год, при этом самофинансирование человека составляет 50%.

Воспользоваться пособием на льготных условиях (до 85 евро в год, самофинансирование 15%) могут беременные женщины, матери детей младше 1 года, люди пенсионного возраста, люди с полной нетрудоспособностью и повышенной потребностью в стоматологической помощи.

Воспользоваться компенсацией можно в медицинском учреждении, заключившем соответствующий договор с больничной кассой. Компенсация носит неденежный характер, т. е. не пациент получает деньги, а они поступают из больничной кассы напрямую к поставщику услуг.