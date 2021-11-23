Важное изменение в школах: вакцинированные дети больше не должны сдавать экспресс-тесты на COVID-19

То есть, вакцинированные и переболевшие ученики больше не должны сдавать экспресс-тесты на коронавирус.

Однако директор может решить продолжить тестировать всех учеников три раза в неделю, исходя из эпидемиологической ситуации в школе или регионе.

Получивший положительный результат экспресс-теста ученик должен немедленно отправиться домой, а его родителям необходимо забронировать через семейного врача время на сдачу ПЦР-теста на коронавирус.