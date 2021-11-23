Министр обороны и министр внутренних дел посетили дополнительные учебные сборы "Шип-2021"

” Силы обороны Эстонии опираются на резервную армию, и ”Шип-2021” подтверждает оперативность и способность Сил обороны реагировать на любые ситуации. Взаимно дополняющее сотрудничество с PPA позволяет реально увеличить безопасность государственной границы — это как раз и является типичным примером масштабной государственной обороны”, — сказал министр обороны Калле Лаанет. Он также поблагодарил всех резервистов, пришедших на дополнительные учебные сборы, за их вклад в безопасность Эстонии.

”Эти учения важны для отработки возможностей сотрудничества Сил обороны и PPA в ситуации, когда мы должны быстро реагировать на потенциальные противозаконные действия на границе. Сегодня я убедился, что организация учений безупречна и крайне профессиональна. Установка временных заграждений проходит без проблем, за исключением местами сложных погодных условий. Также приятно признавать, что все вызванные части достигли боевой готовности. Это показывает, что Эстония едина и люди, чья работа не состоит в ежедневной охране границы, готовы прийти и внести свой вклад за очень короткий срок предварительного уведомления. Это и есть масштабная государственная оборона”, — сказал министр внутренних дел Кристиан Яани.