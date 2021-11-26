МНЕНИЕ | Главный недостаток Михаила Кылварта — он неэстонец

Эстонское общество не готово к политику Михаилу Кылварту. Он другой, он отличается не только внешностью и акцентом. Его действия нетипичны, а влияние неизмеримо. Он мог бы стать главным антиваксером, но стал главным русским страны. Для кого-то он — герой, для других — боярин с криминальным прошлым. Любой прохожий наизусть знает его биографию, и все отметят разное: или белые ленточки в защиту русской школы, или месяц за решеткой в 90-х.

В 2009 году самый важный человек в жизни Михаила — его мама Лидия — сказала: ”Мы уже в нескольких поколениях живем в иной среде. Если ты хочешь быть равным, то ты должен быть вдвойне образованней, умнее, тогда, может быть, ты будешь равен тем, среди кого ты находишься”.

Это пронесется через всю жизнь слабого в детстве мальчика, который начал заниматься тхэквондо из-за оскорблений, которые получал от сверстников в школе. Затем — поступившего на юрфак молодого человека из Ласнамяэ. И наконец политика, который участвовал в выборах в 2009 году из-за переноса Бронзового солдата. Ведь он не мог наблюдать со стороны, как важные решения принимают без его участия.

Из чего слеплен политик

Человек формируется в детстве. Родители выступают в роли преподавателей, а среда вокруг добавляет детали. Мама Лидия — популяризатор культурного многообразия, отец Юло — юрист, привез тхэквондо в Эстонию. Они переехали из Казахстана. Жили в Копли, затем в Ласнамяэ. Это ключевые производные, которые несомненно повлияли на него. Да, добавим азиатскую внешность и распад Советского Союза.

Кылварт ходил в эстонский садик в середине 80-х. Сейчас сложно это представить. Хранитель русской школы играл с эстонскими детьми в одной песочнице. Видимо, результатами родители остались недовольны и забрали ребенка из садика, а потом и вовсе отправили в русскую школу.

В школе над непохожим на других Мишей издевались. Он много болел, был слабым, не мог постоять за себя. Тогда в его жизни и появились боевые искусства.