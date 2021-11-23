Таллинн запустил социальную кампанию, призывающую вакцинироваться

”В возрастной группе, которой показана вакцинация, в Таллинне прививку получили 68 процентов горожан. Во всех районах города уровень вакцинации превышает 60 процентов, а в Нымме и Пирита среди людей в возрасте 12 лет и старше он составляет свыше 75 процентов. Тем не менее, часть людей все еще не прошла вакцинацию, а впереди праздники, когда горожане чаще встречаются в кругу семьи. Этой кампанией мы призываем людей вакцинироваться, проявляя заботу о своих близких”, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

В период с 22 ноября по 19 декабря кампания будет проходить на различных площадях наружной рекламы, экранах общественного транспорта, в социальных медиа, на порталах, радио и в печатных СМИ.

Таллинн открыл восемь пунктов консультирования и вакцинации от Covid-19, которые обслуживают всех желающих семь дней в неделю. Также работают бригады по вакцинации на дому.

В пункте профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе, который открыт ежедневно с 9:00 до 21:00, услугу оказывает Confido. Наряду с услугами консультирования и вакцинации в пункте можно сдать PCR-тест. Взятие образца производится традиционным способом из носоглотки или с использованием жидкости для полоскания горла. При наличии направления тестирование на коронавирус является бесплатным, в случае его отсутствия необходимо заплатить 44 евро.

Семь пунктов консультирования и вакцинации открыты по будням с 12 до 19, по выходным — с 10 до 17 часов в центре культуры ”Линдакиви”, общественном центре Пыхья-Таллинна, возле троллейбусной остановки Балтийского вокзала, на парковке магазина ”Линнамяэ Максима”, а также в торговых центрах ”Рими Хааберсти”, ”Кристийне”, и ”Юлемисте”. Поставщик услуги — предприятие Eldred.