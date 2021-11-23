За сутки в Эстонии выявлен 821 случай заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По состоянию на утро 23 ноября в больнице находятся 417 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 341 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 256, или 75,1%, не вакцинированы и 85, или 24,9%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни. Умерло восемь зараженных коронавирусом: 63-летний мужчина, 72-летний мужчина, 74-летняя женщина, 80-летний мужчина, две 81-летние женщины, 86-летняя женщина, 88-летний мужчина,.

За последние сутки проанализировали 6 971 результат теста, из которых 821 оказался положительным. Из получивших положительный тест 540 не были вакцинированы и 281 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 4 705 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 717. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 148 789 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58,8%.

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