ФОТО | Компания Huawei представила новые более мощные смарт-часы серии GT 3

Преимущество новых смарт-часов Huawei заключается в профессиональном измерении здоровья и спортивных результатов, что поддерживается высокопрочным корпусом часов по сравнению с предыдущими моделями. Эти функции обеспечивает мощный аккумулятор, который в часах диаметром 46 мм может работать до двух недель, а в моделях с диаметром 42 мм — до недели и который поддерживает беспроводную зарядку. Также с новыми умными часами вы можете совершать звонки через Bluetooth или реагировать на звонки мгновенными сообщениями.

Надежные часы с продуманным дизайном из нержавеющей стали серии Huawei Watch GT 3 доступны в двух версиях: большего размера или же диаметром 46 мм, а также модель поменьше с размером 42 мм. При этом разрешение экрана у обоих моделей одинаковое, главный акцент — элегантность и простота пользования. В то же время можно выбирать из почти 10 000 дизайнерских циферблатов, что делает ваше смарт-устройство уникальным.

Любители спорта могут выбирать в Huawei Watch GT 3 из более чем 100 различных видов спорта, среди которых найдется практически все — от тенниса и бега до гребли и серфинга, поскольку речь идет о водонепроницаемом смарт-устройстве. Занятия спортом и походы на природе, а также путешествия становятся более удобными с помощью системы позиционирования, поддерживающей пять систем спутниковой навигации и предоставляющей актуальную и быструю информацию о местоположении. При желании пользователь через приложение Huawei Health может выбрать динамический план тренировок, персонально создаваемый в соответствии с пожеланиями и потребностями владельца часов. Занятия спортом или свободное время можно значительно разнообразить с новой серией смарт-часов Watch GT 3, поскольку они позволяют сохранить до 500 музыкальных композиций.