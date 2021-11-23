ФОТО | В Болгарии в аварии с туристическим автобусом погибли 45 человек, среди них 12 детей

Как сообщает агентство БГНЕС с места событий, инцидент произошел около 03:00 (04:00 мск), на месте происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 детей, всего в автобусе находились 52 человека.

Как уточнил начальник пожарной охраны Николай Николов, происшествие произошло на 31-м километре автомагистрали "Струма", когда после ДТП туристический автобус из Северной Македонии, в котором находились 52 человека, загорелся.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.

Профессор клиники по лечению ожогов больницы скорой помощи Мая Аргирова сообщила, что угрозы для жизни пострадавших нет, они госпитализированы с ожогами и травмами. "Пострадавшие имеют ожоги на руках и лице, ожоги верхних дыхательных путей. Некоторым предстоит операции. Угрозы для их жизни нет", — сказала она в эфире телеканала bTV.

Свои соболезнования выразил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. "Болгарский премьер Стефан Янев проинформировал меня о большой трагедии на автомагистрали "Струма", там автобус с македонскими номерами попал в катастрофу и произошла трагедия. <…> Еще надо подтвердить маршрут движения автобуса, но, вероятно, внутри находились граждане Северной Македонии. В ужасе от трагедии, выражаю соболезнования жертвам погибших", — приводит слова Заева агентство БГНЕС.