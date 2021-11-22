Полиция ищет пешехода, на которого наехал электросамокат. Пострадал 5-летний ребенок
ДТП произошло у дома по адресу Гонсиори, 18. 44-летний мужчина ехал на самокате по тротуару в сторону центра и столкнулся с пешеходом, который вышел на тротуар неожиданно для самокатчика. Позже пешеход ушел с места ДТП. В ДТП пострадал 5-летний мальчик, который также ехал на самокате. Его доставили в больницу.
"К сожалению мы вновь и вновь видим, как люди едут на электросамокате вдвоем, хоть это и запрещено. Особенно печально, когда на электросамокатах родители везут своих детей. Как и в данном случае, в ДТП часто пострадавшими являются именно находившийся на самокате в роли пассажира ребенок", — сказал сотрудник Центра надзора за дорожным движеним Эдуард Андронов.
Полиция просит пешехода связаться по номеру 112 или pohja.lmt@politsei.ee.
Полиция напоминает, что самокатчики являются, как и пешеходы, малозащищенными участниками дорожного движения.
Чтобы поездка на самокате была безопасной:
- максимальная скорость самоката до 25 км/ч;
- самокатчик и велосипедист младше 16 лет должен носить шлем;
- на самокате можно ехать только в одиночку;
- самокатчик должен быть виден другим и в темное время суток;
- приближаясь к пешеходу, снизь скорость до скорости пешехода.
В этом году в ДТП с участием электросамокатов пострадал 221 человек, из них 147 — в Таллинне.