Полиция ищет пешехода, на которого наехал электросамокат. Пострадал 5-летний ребенок

ДТП произошло у дома по адресу Гонсиори, 18. 44-летний мужчина ехал на самокате по тротуару в сторону центра и столкнулся с пешеходом, который вышел на тротуар неожиданно для самокатчика. Позже пешеход ушел с места ДТП. В ДТП пострадал 5-летний мальчик, который также ехал на самокате. Его доставили в больницу.

"К сожалению мы вновь и вновь видим, как люди едут на электросамокате вдвоем, хоть это и запрещено. Особенно печально, когда на электросамокатах родители везут своих детей. Как и в данном случае, в ДТП часто пострадавшими являются именно находившийся на самокате в роли пассажира ребенок", — сказал сотрудник Центра надзора за дорожным движеним Эдуард Андронов.

Полиция просит пешехода связаться по номеру 112 или pohja.lmt@politsei.ee.

Полиция напоминает, что самокатчики являются, как и пешеходы, малозащищенными участниками дорожного движения.

Чтобы поездка на самокате была безопасной:

- максимальная скорость самоката до 25 км/ч;

- самокатчик и велосипедист младше 16 лет должен носить шлем;

- на самокате можно ехать только в одиночку;

- самокатчик должен быть виден другим и в темное время суток;

- приближаясь к пешеходу, снизь скорость до скорости пешехода.

В этом году в ДТП с участием электросамокатов пострадал 221 человек, из них 147 — в Таллинне.