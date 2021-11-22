ЧП и криминал
22.11.2021, 22:06

Полиция ищет пешехода, на которого наехал электросамокат. Пострадал 5-летний ребенок

 
Bolt arendas koos Stigoga välja uue, senisest kergema tõukeratta, mis on mitmes riigis juba kasutusel.
Bolt arendas koos Stigoga välja uue, senisest kergema tõukeratta, mis on mitmes riigis juba kasutusel.
Foto: erakogu
Сегодня, 22 ноября, примерно в 18.30 в центре Таллинна на ул. Гонзиори электросамокат наехал на пешехода, который ушел с места происшествия. Полиция просит пешехода дать о себе знать.

ДТП произошло у дома по адресу Гонсиори, 18. 44-летний мужчина ехал на самокате по тротуару в сторону центра и столкнулся с пешеходом, который вышел на тротуар неожиданно для самокатчика. Позже пешеход ушел с места ДТП. В ДТП пострадал 5-летний мальчик, который также ехал на самокате. Его доставили в больницу.

"К сожалению мы вновь и вновь видим, как люди едут на электросамокате вдвоем, хоть это и запрещено. Особенно печально, когда на электросамокатах родители везут своих детей. Как и в данном случае, в ДТП часто пострадавшими являются именно находившийся на самокате в роли пассажира ребенок", — сказал сотрудник Центра надзора за дорожным движеним Эдуард Андронов.

Полиция просит пешехода связаться по номеру 112 или pohja.lmt@politsei.ee.

Полиция напоминает, что самокатчики являются, как и пешеходы, малозащищенными участниками дорожного движения.

Чтобы поездка на самокате была безопасной:

- максимальная скорость самоката до 25 км/ч;

- самокатчик и велосипедист младше 16 лет должен носить шлем;

- на самокате можно ехать только в одиночку;

- самокатчик должен быть виден другим и в темное время суток;

- приближаясь к пешеходу, снизь скорость до скорости пешехода.

В этом году в ДТП с участием электросамокатов пострадал 221 человек, из них 147 — в Таллинне.

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