Предприимчивые ученики стали продавать получаемые в школе экспресс-тесты
Помимо того, что некоторые школьники пренебрегают тестированием, в Министерство образования и науки также поступала информация о продаже выдаваемых учащимся экспресс-тестов.
"Если говорить о регионе, то нам сигнал поступил конкретно из Ида-Вирумаа", — пояснил вице-канцлер по административным вопросам Министерства образования и науки Райн Санник.
Однако разговоры о злоупотреблении доверием школ ходят и в других регионах.
"В конце прошлой недели мне с юмором донесли слух о том, что в Раквере увеличилось число ученических фирм. То есть дети, которые берут тесты домой, не используют их, а продают дальше. Мы даже обсуждали эту тему отдельно с директорами. Но на данный момент это не настолько массовое явление, чтобы вводить какие-то изменения", — заявила вице-мэр Раквере Лайла Талуник.