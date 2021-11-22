Новости Эстонии
22.11.2021, 21:49

Предприимчивые ученики стали продавать получаемые в школе экспресс-тесты

 
Tagasisides näitas ministeeriumi sõnutsi, et umbes pooled vastanud koolidest pidasid kiirtestimise protsessi sujuvaks ning väidetavalt suuremaid tõrkeid ei esinenud.
Tagasisides näitas ministeeriumi sõnutsi, et umbes pooled vastanud koolidest pidasid kiirtestimise protsessi sujuvaks ning väidetavalt suuremaid tõrkeid ei esinenud.
Foto: Tiit Blaat
Хотя многие школы проводят экспресс-тестирование учащихся с утра, есть и немало школ, предпочитающих давать тесты домой. По словам директоров, домашнее тестирование значительно экономит время и не мешает процессу обучения. Как выясняется, это также позволяет пополнить кошельки предприимчивых учеников, пишет rus.err.

Помимо того, что некоторые школьники пренебрегают тестированием, в Министерство образования и науки также поступала информация о продаже выдаваемых учащимся экспресс-тестов.

"Если говорить о регионе, то нам сигнал поступил конкретно из Ида-Вирумаа", — пояснил вице-канцлер по административным вопросам Министерства образования и науки Райн Санник.

Однако разговоры о злоупотреблении доверием школ ходят и в других регионах.

"В конце прошлой недели мне с юмором донесли слух о том, что в Раквере увеличилось число ученических фирм. То есть дети, которые берут тесты домой, не используют их, а продают дальше. Мы даже обсуждали эту тему отдельно с директорами. Но на данный момент это не настолько массовое явление, чтобы вводить какие-то изменения", — заявила вице-мэр Раквере Лайла Талуник.