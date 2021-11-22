Предприимчивые ученики стали продавать получаемые в школе экспресс-тесты

"Если говорить о регионе, то нам сигнал поступил конкретно из Ида-Вирумаа ", — пояснил вице-канцлер по административным вопросам Министерства образования и науки Райн Санник.

"В конце прошлой недели мне с юмором донесли слух о том, что в Раквере увеличилось число ученических фирм. То есть дети, которые берут тесты домой, не используют их, а продают дальше. Мы даже обсуждали эту тему отдельно с директорами. Но на данный момент это не настолько массовое явление, чтобы вводить какие-то изменения", — заявила вице-мэр Раквере Лайла Талуник.