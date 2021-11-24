24.11.2021, 10:55
ВИДЕО | Матч Континентальной хоккейной лиги начался с массовой драки
Foto: Priit Simson
Драка в КХЛ началась с участием четырех игроков сразу после стартового вбрасывания в матче "Спартак" — "Йокерит". Все участники получили по пятиминутному штрафу.
Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и финским "Йокеритом" начался с драки.
Потасовка с участием четырех игроков началась сразу после стартового вбрасывания. В драке приняли участие спартаковцы Олег Евенко, Никита Соколов и хоккеисты финской команды Марко Анттила с Маркусом Хянникяйненом. Все участники получили по пять минут штрафа.