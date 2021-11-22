23.11.2021, 01:25
Легендарный гонщик Формулы-1 в первые за 7 лет попал на подиум
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency
Легендарный гонщик Фернандо Алонсо поднялся на подиум впервые после своего возвращения в Формулу-1. Испанский пилот из команды "Альпин" финишировал третьим на Гран-при Катара.
Фернандо Алонсо – на подиуме впервые с Гран-при Венгрии 2014-го. Прошло семь лет, испанцу теперь 40, но он – все еще волшебник, констатирует Sports.ru.
Подиум для Алонсо стал 98-м в карьере и первым с 2014 года, тогда он выступал за Феррари и финишировал вторым на Гран-при Венгрии. Алонсо уходил из Формулы-1 в 2018 году, после чего он дважды стал победителем 24-часовой гонки Ле-Мана (2018, 2019). В Королевские гонки Алонсо вернулся перед сезоном-2021.
В общем зачете нынешнего сезона Формулы-1, Алонсо занимает 10-ое место. Следующий Гран-при пройдет 5 декабря в Саудовской Аравии.