Легендарный гонщик Формулы-1 в первые за 7 лет попал на подиум

Фернандо Алонсо – на подиуме впервые с Гран-при Венгрии 2014-го. Прошло семь лет, испанцу теперь 40, но он – все еще волшебник, констатирует Sports.ru .

Подиум для Алонсо стал 98-м в карьере и первым с 2014 года, тогда он выступал за Феррари и финишировал вторым на Гран-при Венгрии. Алонсо уходил из Формулы-1 в 2018 году, после чего он дважды стал победителем 24-часовой гонки Ле-Мана (2018, 2019). В Королевские гонки Алонсо вернулся перед сезоном-2021.