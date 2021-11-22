22.11.2021, 20:07
Мэром Кохтла-Ярве стал беспартийный
Foto: Andres Putting
В понедельник, 22 ноября, на внеочередном заседание городского собрания Кохтла-Ярве мэром города избран беспартийный Тоомас Наэль, который с октября 2020 по июнь 2021 занимал пост заместителя старейшины волости Йыхви.
Большая часть времени была посвящена выборам председателей комиссий. В итоге руководство ревизионной комиссии было отдано представителям оппозиции, а в остальных руководителями стали члены коалиции, передает rus.err.
На пост мэра от Центристской партии претендовали Тоомас Наэль и представитель оппозиции Виктор Андреев. В итоге бывший помощник старейшины Йыхвиской волости Тоомас Наэль был выбран новым мэром "сланцевой столицы".
15 ноября на первом заседании городского собрания Кохтла-Ярве нового созыва председателем выбрали кандидата от Центристской партии, беспартийного Тийта Лиллеметса.