”Газпром” пригрозил через 48 часов остановить поставки газа в Молдавию

Концерн ”крайне разочарован невыполнением молдавской стороной своих контрактных обязательств”, заявил он.

Прошлый контракт на поставку газа в Молдавию истек 30 сентября. Последние месяцы стороны вели переговоры о его продлении. Основными проблемными вопросами были долги Молдавии за прошлы поставки и формула цены, напоминает РБК.

Как признавала президент Молдавии Майя Санду, только на конец 2020 года общий долг перед ”Газпромом” составлял примерно $7,5 млрд. При этом руководство страны винит в этом Приднестровье: по его версии, Кишинев исправно оплачивает поставки, а де-факто неподконтрольный молдавским властям Тирасполь — не платит годами.

Как рассказывал источник РБК, близкий к первому раунду переговоров в октябре, российская сторона предложила Молдавии при продлении договора ”справедливую рыночную цену” с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдавии за поставленный газ в объеме около $700 млн (без учета долга Приднестровья). Молдавская сторона этот размер долга признавать отказывается и настаивает на аудите.

В конце октября министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что Кишиневу удалось договориться с ”Газпромом” о продлении контракта на пять лет на новых условиях. Контракт продлили с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона. Поставки газа по новому контракту начались с 1 ноября. При этом ”Молдовагаз” выплатит долг ”Газпрому” в течение пяти лет, соглашение об этом компании подпишут до 1 мая 2022 года, но перед этим будет проведен независимый аудит долга.