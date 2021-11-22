Глава МИД Эстонии назвала сроки введения новых санкций в отношении Беларуси

"Сейчас поставлена цель ввести санкции к концу месяца", — сказала Лийметс. По ее словам, новые санкции будут согласованы с другими странами-единомышленниками, такими как США, которые установят свои санкции в начале следующего месяца.

Лийметс напомнила, что 15 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза достигли политической договоренности о введении пятого пакета санкций в отношении Беларуси; согласовано также и содержание пакета.

"Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета — юридические службы Евросоюза его шлифуют", — добавила министр иностранных дел.

"Несомненно, нас сильно беспокоило то, что очень много учреждений и компаний принимали участие в доставке нелегальных мигрантов в Баларусь, а оттуда к внешним границам Европейского союза. На наш взгляд, на эти учреждения, подразделения и предприятия обязательно должны быть наложены санкции, чтобы прекратить их досадную деятельность", — отметила министр