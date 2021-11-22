Кризис на границе: Германия отказалась принять мигрантов из Беларуси. Лукашенко обвинил ЕС в невыполнении обещаний

Ранее Лукашенко заявил, что нелегальных мигрантов в Беларуси должна принять Германия. Минск также сигнализировал готовность отправить 5 тысяч мигрантов на родину, если 2 тысячи человек примет ЕС. Лукашенко указал, что в Минске готовят второй рейс с мигрантами после того как на прошлой неделе были вывезены 400 иракцев, передает DW.

Между тем белорусские силовики продолжают доставлять мигрантов к границе с Польшей. Погранслужба Польши сообщила, что 21 ноября группа из 150 человек попыталась прорваться через заграждения близ населенного пункта Дубиче-Церкевне, при этом действия мигрантов контролировали белорусские спецслужбы.

Лукашенко обвинил ЕС в отказе взаимодействовать

Лукашенко обвинил ЕС и власти Германии в невыполнении обязательств по урегулированию ситуации с мигрантами, заявив, что европейская сторона отказывается взаимодействовать с Минском и не идет на контакт. Непризнанный Евросоюзом правитель Беларуси также заявил, что попросил и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель забрать в Германию около 2000 беженцев из лагеря на границе с Польшей. Меркель якобы пообещала рассмотреть эту проблему на уровне ЕС, но этого не происходит, утверждает он.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность Варшавы оплатить возвращение мигрантов, находящихся у границ его страны, на родину. Польша обсуждает эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных государств, но белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны, указал он.