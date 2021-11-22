Новости Эстонии
22.11.2021, 17:33

КАРТА | Синоптики объявили штормовое предупреждение. Сегодня ночью дороги обледенеют!

 
Foto: Andres Putting
Как передает Служба погоды, в ночь на вторник по всей Эстонии пройдут осадки, местами сильные. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Водителям нужно быть особо внимательными!

В ночь на вторник ожидается северо-западный, северный ветер 5-12, на побережье порывами 15-18 м/с, к утру постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..-6, на побережье до +3°С.

Днем во вторник небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный снег и мокрый снег, перемещаясь с западных районов страны в восточном направлении. Вечером на западе Эстонии, начиная с островов, облачность уплотнится. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12 м/с, вечером на островах и побережье усилится юго-западный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье до +3 °С.

Государственная служба погоды передала для всей Эстонии штормовое предупреждение первой степени. Это означает: погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.



Чудское озеро


cеверо-западный ветер 8-11, порывами 15 м/с.
Северная часть Балтийского моря

22.11 вечером юго-западный ветер усилится 15, порывами дo 20 м/c, около полуночи ветер повернет на северо-западный .
Западная часть Финского залива

22.11 поздно вечером южный, юго-западный ветер усилится 13, порывами дo 18 м/c, под утро ветер повернет на северо-западный .
Проливы Моонзунд

22.11 поздно вечером юго-западный ветер усилится 15, порывами дo 20 м/c, после полуночи ветер повернет на северо-западный .
Северная часть Рижского залива

22.11 поздно вечером юго-западный ветер усилится 15, порывами дo 20 м/c, после полуночи ветер повернет на северо-западный .
Хийумаа

22.11 поздно вечером начнутся сильные осадки в виде мокрого снега, 23.11 после полуночи осадки перейдут в дождь. Во время мокрого дождя видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-20 м/с. 23.11 после полуночи ветер повернет на северо-запад.
Сааремаа

22.11 поздно вечером начнутся сильные осадки в виде мокрого снега, 23.11 после полуночи осадки перейдут в дождь. Во время мокрого дождя видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-20 м/с. 23.11 после полуночи ветер повернет на северо-запад.
Харьюмаа

23.11 около полуночи начнутся сильные осадки в виде снега и мокрого снега, после полуночи на западном побережье осадки перейдут в дождь. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-18 м/с, утром повернет на северо-запад.
Ляэнемаа

23.11 около полуночи начнутся сильные осадки в виде снега и мокрого снега, после полуночи на западном побережье осадки перейдут в дождь. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-18 м/с, утром повернет на северо-запад.
Пярнумаа

23.11 около полуночи начнутся сильные осадки в виде снега и мокрого снега, после полуночи на западном побережье осадки перейдут в дождь. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы! Юго-западный ветер усилится на побережье порывами до 15-18 м/с, утром повернет на северо-запад.
Рапламаа

23.11 около полуночи начнутся сильные осадки в виде снега, после полуночи осадки перейдут в мокрый снег. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Ярвамаа

23.11 после полуночи начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Валгамаа

23.11 после полуночи начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Вильяндимаа

23.11 после полуночи начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Ида-Вирумаа

23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Йыгевамаа

23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Ляэне-Вирумаа

23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Пылвамаа

23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Тартумаа

23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
Вырумаа

23.11 утром начнутся осадки в виде снега. Во время осадков видимость ограничена. На дорогах опасность гололедицы!
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