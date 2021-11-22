В Старом Таллинне закрылся очередной известный ресторан

Как мы уже неоднократно писали, в сфере общественного питания из-за спада в туризме и введенных ограничений наступили сложные времена. Очередной жертвой коронакризиса стал ресторан Ore (Олевимяги, 9) , это уже третье (из шести) входящих в сеть Sparking Group заведения, которое прекращает свою деятельность, передает Ärileht.

Главной причиной закрытия шеф-повар и сособственник ресторана Сильвер Саа называет пандемию COVID-19. По его словам, они держались как могли в надежде на улучшение ситуации, но этого не произошло.

Особенно тяжело стало в мае, когда в ресторане пришлось коллективно сократить на 30% зарплаты, а различные другие точки общественного питания стали переманивать на летний сезон персонал.

В целом Саа трудно оценить перспективы сектора общественного питания, скорее он оптимист. "У некоторых ситуация сложная, у других постоянно полный зал", — сказал он. По его мнению, спрос на на хорошую пищу, обслуживание был всегда и никуда не денется.