Минсоцдел: продление 12-месячного срока действия сертификатов о вакцинации сейчас не планируется

Согласно действующему порядку, привитые люди могут в течение года участвовать в деятельности, где проверяются сертификаты. Люди также освобождены об обязанности находится на самоизоляции после близкого контакта с инфицированным или по возвращению из зарубежной поездки.

"В Эстонии обсудит вопрос срока действительности COVID-сертификатов как Научный совет при правительстве, так и экспертная комиссия по иммунопрофилактике. Планов продления 12-месячного периода нет", — сказала изданию Forte пресс-секретарь Министерства социальных дел Эве Лехтла.

Что касается аналогичных вопросов, связанных с бустерной дозой, то, по словам Лехтла, обсуждения на уровне экспертов еще продолжается.

В Европейском союзе до сего дня странам-членам какие-либо конкретные сроки действия сертификатов о вакцинации не определялись. Есть лишь договоренность, что справки о выздоровлении действуют 180 дней.

При поездках внутри Евросюза страны ЕС договорились, что прошедшие вакцинацию освобождаются от ограничений, но предельный срок здесь не определен.

Поэтому у стран-членов есть возможность устанавливать условия соответственно эпидемической ситуации в конкретной стране, с чем люди должны считаться и при поездках за границу. Во многих странах ЕС существует внутригосударственный порядок, что сроком действия справок о вакцинации является один год.

Сейчас идет обсуждение вопроса, что нужно на уровне ЕС договориться в контексте поездок о едином сроке действия сертификатов, в том числе учитывая рекомендации по бустерной дозе. Европейская комиссия обсудит эту тему в среду.

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