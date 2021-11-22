Автохламу не место во дворе! Ваш отслуживший автомобиль увезут бесплатно
В дорожно-транспортном регистре сейчас числится 190 183 неактивных легковых автомобиля, осмотр 104 108 из которых не проводился как минимум семь лет. Ежегодно этот перечень пополняют 7000 — 9000 неактивных транспортных средств. Отслужившие транспортные средства негативно сказываются на окружающей среде, занимают ценное пространство и парковочные места в городе, а также мешают проведению работ по благоустройству. Вследствие своей неосведомленности собственники часто оставляют транспортные средства разваливаться, разбирают их сами или продают нарушающим закон утилизаторам.
Собственник неиспользуемого транспортного средства должен решить, будет ли он в будущем еще использовать эту машину. Если транспортное средство использоваться больше не будет, следует иметь в виду, что автохлам относится к категории опасных отходов, поэтому его нужно утилизировать.
Для этого собственник транспортного средства должен выбрать предприятие по переработке отходов, имеющее соответствующее разрешение на разборку транспортных средств. Автосвалки и прочие нарушающие закон утилизаторы, позиционирующие себя в качестве ремонтных мастерских, загрязняют окружающую среду и не соблюдают необходимые требования безопасности. Пролитое или сгоревшее моторное масло представляет угрозу для поверхностных и грунтовых вод, а при неправильном обращении может легко воспламениться. Если кондиционер не отвечает требованиям, то находящийся в нем газ может представлять угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья людей.
Перерабатывающие предприятия, имеющие экологические лицензии, могут обеспечивать вторичное использование каждого отслужившего транспортного средства: обращение осуществляется с заботой об окружающей среде, предпочтение отдается вторичному использованию деталей и материалов. Например, можно использовать такие запчасти отслуживших автомобилей как двери, фары, зеркала, а также шины, масляные фильтры, аккумуляторы и металлы. В 2019 году в использование было направлено 87,6% собранных отслуживших транспортных средств; в 91,9% случаев детали и материалы были использованы вторично.
Нелегальная автосвалка не выдает собственнику транспортного средства справку о разборе автомобиля и не регистрируется в дорожно-транспортном регистре в качестве нового собственника. В результате добросовестно проданное или отданное транспортное средство по-прежнему будет зарегистрировано на имя прежнего собственника. Неиспользуемое транспортное средство удаляется из регистра только на основании справки о демонтаже. В ходе кампании по сбору отслуживших автомобилей собственникам будут выданы необходимые справки в отношении отданных ими транспортных средств. В прошлом году утилизаторы, имеющие соответствующие разрешения, выдали в общей сложности 16 152 справки в отношении легковых автомобилей.
Кампанию по сбору отслуживших автомобилей проводит Министерство окружающей среды. В 2018 году в рамках данной кампании фирма Kuusakoski и Эстонский союз автосвалок собрали в общей сложности 250, а в 2019 году — уже 430 отслуживших транспортных средств. В 2020 году фирма Kuusakoski, Эстонский союз автосвалок и фирма BLRT Refonda собрали в общей сложности 256 отслуживших транспортных средств.