Автохламу не место во дворе! Ваш отслуживший автомобиль увезут бесплатно

В дорожно-транспортном регистре сейчас числится 190 183 неактивных легковых автомобиля, осмотр 104 108 из которых не проводился как минимум семь лет. Ежегодно этот перечень пополняют 7000 — 9000 неактивных транспортных средств. Отслужившие транспортные средства негативно сказываются на окружающей среде, занимают ценное пространство и парковочные места в городе, а также мешают проведению работ по благоустройству. Вследствие своей неосведомленности собственники часто оставляют транспортные средства разваливаться, разбирают их сами или продают нарушающим закон утилизаторам.

Собственник неиспользуемого транспортного средства должен решить, будет ли он в будущем еще использовать эту машину. Если транспортное средство использоваться больше не будет, следует иметь в виду, что автохлам относится к категории опасных отходов, поэтому его нужно утилизировать.

Для этого собственник транспортного средства должен выбрать предприятие по переработке отходов, имеющее соответствующее разрешение на разборку транспортных средств. Автосвалки и прочие нарушающие закон утилизаторы, позиционирующие себя в качестве ремонтных мастерских, загрязняют окружающую среду и не соблюдают необходимые требования безопасности. Пролитое или сгоревшее моторное масло представляет угрозу для поверхностных и грунтовых вод, а при неправильном обращении может легко воспламениться. Если кондиционер не отвечает требованиям, то находящийся в нем газ может представлять угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья людей.