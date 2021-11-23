Эксперт по рабочей силе: краткосрочная работа поможет позаботиться о новогодних подарках и скрасит одиночество

Она ободряет и тех, кто считает себя слишком возрастными или не очень коммуникабельными. ”Есть работа для молодых и пожилых людей, для более сильных и слабых физически, для тех, кто любит много общаться, и для тех, кто предпочел бы спокойно заниматься своим делом. Если, например, для раскладки товара нужны хоть какие-то мышцы, то даже пожилые люди смогут прекрасно упаковать покупки клиентов на кассе”, — приводит она пример различных возможностей трудоустройства.

К соискателям на временную работу большие требования не предъявляются. ”Человек должен быть трудоспособного возраста и заинтересован в работе. Когда мы встречаемся с нашими кандидатами, то смотрим прежде всего на то, горят ли у них глаза и есть ли желание поработать. Обучение проходит на месте, поэтому личные качества имеют решающее значение”, — объясняет Кадак.

”Как правило, работодатели уже имеют свои базы данных с именами, чтобы с такими людьми можно было связаться напрямую. Однако это не означает, что новых соискателей на краткосрочную работу больше не ищут — особенно в крупных торговых сетях, где много магазинов и где, помимо сезона праздников, иногда требуется краткосрочная рабочая сила, например, когда открывается новый магазин или приближается большая кампания распродаж. Поскольку за Рождеством в январе последует традиционное время распродаж со скидками, то некоторым розничным компаниям обязательно нужно будет нанять работников на временную работу и в начале нового года”, — подтверждает руководитель отдела найма предприятия Finesta Керли Кадак, которая сама в данный момент нанимает людей на краткосрочную работу для одной крупной торговой сети.

Эксперт по рабочей силе добавляет, что в то же время есть люди, которые уже несколько лет на декабрь ищут возможность для временного заработка.

По словам Керли Кадак, найм дополнительного временного персонала на период Рождества уже стал обычной практикой. ”Дополнительную трудовую силу в основном ищут торговые центры, где в предпраздничный период продажи увеличиваются и требуется больше сотрудников”, — подтверждает Кадак. ”Но также спрос на работников в период Рождества возникает в предприятиях, оказывающих почтовые и курьерские услуги”.

Кто вообще приходит на кратковременную работу? ”Например, матери с маленькими детьми, которые иногда хотели бы подработать, но еще не готовы вернуться к постоянной работе. Пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, но есть желание работать. Есть также студенты и люди, которые уже где-то работают посменно и могут в свое расписание вместить и подработку”, — перечисляет Керли Кадак.

Подарки, счета за отопление или поездка в теплые страны

Есть много причин, по которым люди иногда ищут временную работу. ”Если мы говорим о периоде перед Рождеством, то одна из причин, по которой люди идут на временную работу — это желание заработать дополнительные деньги. Разумеется, в конце года расходов будет больше, потому что люди хотят дарить подарки и накрывать праздничный стол. Зимой также вырастут расходы на отопление и электричество — опять же повод побольше заработать. Есть и те, кто собирает деньги для какой-то цели или покупки. В январе-феврале жители Эстонии хотели бы ненадолго отправиться туда, где есть теплое солнце — так что заработная плата за временную работу становится деньгами на поездку.

Пожилые или одинокие люди берутся за временную работу в том числе и желая побыть в новой компании. ”Вместо того, чтобы просто сидеть дома в одиночку, они работают в магазине, находятся среди людей и получают часть рождественского настроения. Они могут общаться и чувствовать себя нужными”.

Трамплин для новой карьеры

Краткосрочная работа иногда становится возможностью знакомства с новой сферой деятельностью. По словам Керли Кадак, этот шаг, сделанный вначале из любопытства, может положить начало гораздо более длительным трудовым отношениям.

”И работодатели, разумеется, также наблюдают за своими временными работниками, и самых талантливых работников обязательно пригласят в штат постоянных работников”. Однако, по словам специалиста по трудовой силе, даже простое желание получить новый опыт вполне допустимо. ”Стоит упомянуть все ваши подработки в своем резюме, особенно если они сопровождались каким-то обучением, которое некоторые работодатели также предлагают временным работникам”.

Информацией о краткосрочной работе делятся как сами предприятия, так и порталы вакансий, но также такие заявки могут поступать и агентству по временному трудоустройству. ”Иногда человек не знает точно, что он хочет или может делать, тогда мы можем дать совет и разъяснения. У нас есть медицинский осмотр для всех, кто выразил желание временно поработать. Таким образом, мы можем заранее обнаружить возможные риски и найти такое место и вид работы, которые подходят именно для этого человека”, — ободряет эксперт по трудовой силе предприятия Finesta Керли Кадак смелее пробовать варианты временной работы.