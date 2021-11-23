Эксперт по рабочей силе: краткосрочная работа поможет позаботиться о новогодних подарках и скрасит одиночество(2)
По словам Керли Кадак, найм дополнительного временного персонала на период Рождества уже стал обычной практикой. ”Дополнительную трудовую силу в основном ищут торговые центры, где в предпраздничный период продажи увеличиваются и требуется больше сотрудников”, — подтверждает Кадак. ”Но также спрос на работников в период Рождества возникает в предприятиях, оказывающих почтовые и курьерские услуги”.
Эксперт по рабочей силе добавляет, что в то же время есть люди, которые уже несколько лет на декабрь ищут возможность для временного заработка.
”Как правило, работодатели уже имеют свои базы данных с именами, чтобы с такими людьми можно было связаться напрямую. Однако это не означает, что новых соискателей на краткосрочную работу больше не ищут — особенно в крупных торговых сетях, где много магазинов и где, помимо сезона праздников, иногда требуется краткосрочная рабочая сила, например, когда открывается новый магазин или приближается большая кампания распродаж. Поскольку за Рождеством в январе последует традиционное время распродаж со скидками, то некоторым розничным компаниям обязательно нужно будет нанять работников на временную работу и в начале нового года”, — подтверждает руководитель отдела найма предприятия Finesta Керли Кадак, которая сама в данный момент нанимает людей на краткосрочную работу для одной крупной торговой сети.
Главное — это желание работать
К соискателям на временную работу большие требования не предъявляются. ”Человек должен быть трудоспособного возраста и заинтересован в работе. Когда мы встречаемся с нашими кандидатами, то смотрим прежде всего на то, горят ли у них глаза и есть ли желание поработать. Обучение проходит на месте, поэтому личные качества имеют решающее значение”, — объясняет Кадак.
Она ободряет и тех, кто считает себя слишком возрастными или не очень коммуникабельными. ”Есть работа для молодых и пожилых людей, для более сильных и слабых физически, для тех, кто любит много общаться, и для тех, кто предпочел бы спокойно заниматься своим делом. Если, например, для раскладки товара нужны хоть какие-то мышцы, то даже пожилые люди смогут прекрасно упаковать покупки клиентов на кассе”, — приводит она пример различных возможностей трудоустройства.
Кто вообще приходит на кратковременную работу? ”Например, матери с маленькими детьми, которые иногда хотели бы подработать, но еще не готовы вернуться к постоянной работе. Пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, но есть желание работать. Есть также студенты и люди, которые уже где-то работают посменно и могут в свое расписание вместить и подработку”, — перечисляет Керли Кадак.
Подарки, счета за отопление или поездка в теплые страны
Есть много причин, по которым люди иногда ищут временную работу. ”Если мы говорим о периоде перед Рождеством, то одна из причин, по которой люди идут на временную работу — это желание заработать дополнительные деньги. Разумеется, в конце года расходов будет больше, потому что люди хотят дарить подарки и накрывать праздничный стол. Зимой также вырастут расходы на отопление и электричество — опять же повод побольше заработать. Есть и те, кто собирает деньги для какой-то цели или покупки. В январе-феврале жители Эстонии хотели бы ненадолго отправиться туда, где есть теплое солнце — так что заработная плата за временную работу становится деньгами на поездку.
Пожилые или одинокие люди берутся за временную работу в том числе и желая побыть в новой компании. ”Вместо того, чтобы просто сидеть дома в одиночку, они работают в магазине, находятся среди людей и получают часть рождественского настроения. Они могут общаться и чувствовать себя нужными”.
Трамплин для новой карьеры
Краткосрочная работа иногда становится возможностью знакомства с новой сферой деятельностью. По словам Керли Кадак, этот шаг, сделанный вначале из любопытства, может положить начало гораздо более длительным трудовым отношениям.
”И работодатели, разумеется, также наблюдают за своими временными работниками, и самых талантливых работников обязательно пригласят в штат постоянных работников”. Однако, по словам специалиста по трудовой силе, даже простое желание получить новый опыт вполне допустимо. ”Стоит упомянуть все ваши подработки в своем резюме, особенно если они сопровождались каким-то обучением, которое некоторые работодатели также предлагают временным работникам”.
Информацией о краткосрочной работе делятся как сами предприятия, так и порталы вакансий, но также такие заявки могут поступать и агентству по временному трудоустройству. ”Иногда человек не знает точно, что он хочет или может делать, тогда мы можем дать совет и разъяснения. У нас есть медицинский осмотр для всех, кто выразил желание временно поработать. Таким образом, мы можем заранее обнаружить возможные риски и найти такое место и вид работы, которые подходят именно для этого человека”, — ободряет эксперт по трудовой силе предприятия Finesta Керли Кадак смелее пробовать варианты временной работы.