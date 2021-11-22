Премьер-министр Кая Каллас встретится в Париже с президентом Эммануэлем Макроном

По словам премьер-министра Каи Каллас, Франция и Эстония являются очень хорошими партнерами и союзниками по Европейскому союзу и НАТО . ”У нас тесные и доверительные отношения, и нас объединяет желание формировать будущее Европейского союза. Вместе мы обеспечиваем безопасность как в нашем регионе, так и в более отдаленных краях”, — отметила Каллас.

Во время встречи с президентом Макроном будут обсуждаться двустороннее сотрудничество и общие интересы в международных организациях. В фокусе внимания ситуация с безопасностью как и нашем регионе, так и в районе Сахеля, сотрудничество в НАТО и в сфере кибербезопасности. Будет затронуто также предстоящее председательство Франции в Европейском союзе и зеленая политика.