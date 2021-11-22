"После боя хотелось плакать и смеяться". Нарвитянка поделилась эмоциями от победы в чемпионате Европы по кикбоксингу

Сразу после возвращения домой, новоявленная чемпионка Европы дала небольшое интервью сайту gorod.ee. В финальном поединке представительница сборной Эстонии встретилась с соперницей из России. Нарвитянка лидировала по очкам в каждом раунде и одержала уверенную победу со счетом 3:0.

"После боя я чувствовала себя уставшей и счастливой. От счастья хотелось плакать и смеяться", — поделилась эмоциями от победы спортсменка.

Александа рассказала о трудностях с которыми пришлось столкнуться на чемпионате Европы. Первый бой чемпионки состоялся на 4 день, после начала соревнований. Свою роль сыграл и коронавирус, из-за которого нельзя было присутствовать на боях других участников. "У меня не получалось почувствовать заряд энергии от других участников" — рассказала Александра.

Александра поблагодарила своего тренера Сергея Тимофеева и тренера сборной Эстонии Игоря Голубева и конечно же родителей. " Я говорю спасибо каждому, кто поддерживал меня в тяжелые моменты, и помог достичь этой Великой награды" — говорит чемпионка.

Александра рассказала о том, как попала в этот вид спорта. " Рост у меня всегда был небольшой, поэтому хотелось научиться постоять за себя, и так сложилось, что кикбоксинг стал моей жизнью" — делится Александра. Так же Джикаева рассказала о своих будущих планах.

Полное интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.

Всего в чемпионате принимали участие 1128 спортсменов из 39 стран. Сборная Эстонии выступала под руководством тренера Игоря Голубева.